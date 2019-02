Elefanten in Myanmar: Ein heiliges Tier wird arbeitslos

Ein Holzschlagmoratorium der neuen Regierung zum Schutz der letzten Regenwälder hat die Arbeitselefanten zum Nichtstun verurteilt. Für viele eine Katastrophe - auch für die Elefantenführer. Der Unterhalt eines Elefanten ist nämlich teuer. Fehlt das Geld, beginnt das Leiden.

Elefanten gelten in Myanmar und in anderen buddhistischen Kulturen als heilig. Allen voran die weißen Elefanten. Umso unverständlicher ist es, dass in Myanmar ausgerechnet diese seltenen Tiere viele Qualen leiden müssen.

Die meisten Elefanten werden psychisch krank, weil sie ihr Leben in kurzen Ketten verbringen müssen. Und die wilden Elefanten sind bedroht von Wilderern, die sie jagen, um ihre Haut zu verkaufen.

Alternative: Beschäftigung im Tourismus

Die Vernichtung der Wälder ist die größte Bedrohung von Myanmars wildlebenden Elefanten.

"Myanmar hat die weltweit drittgrößte Entwaldungsrate. Und es geht immer weiter." Christy Williams, Landesdirektor des WWF Myanmar

Eine der Folgen: Etwa 70 Prozent der privaten Elefanten in Myanmar sind heute arbeitslos. Die Suche nach Alternativen gestaltet sich mühsam. Einige der Tiere - private und staatliche - werden für viel Geld an Touristencamps vermietet. Allein die MTE, die staatliche Holzgesellschaft, betreibt derzeit 19 Camps und will weitere im ganzen Land etablieren.

Elefantenschutz: Sorgsamer Umgang ist wichtig

Eine Privatinitiative ist das "Green Hill Valley-Elefanten-Camp" in der Berglandschaft des Shan-Staates, dem östlichsten Verwaltungsbezirk des Landes. Für 100 Dollar können hier Touristen einen ganzen Tag mit den derzeit acht Elefanten im Camp verbringen und ihre Lebensgeschichten sowie Hintergründe zum Elefantenschutz erfahren. Bei seiner Eröffnung im Jahr 2011 war dieses Camp das erste seiner Art in Myanmar. 2017 besuchten es 3.000 Gäste aus aller Welt, vor allem aus Europa und den USA.

Die Tiere im Camp sind zwischen zehn und 67 Jahre alt, zumeist pensionierte oder gesundheitlich angeschlagene Arbeitselefanten. Aufgebaut hat das Camp der ehemalige Fremdenführer Htun Htun Wynn zusammen mit seiner Frau. Er sagt, ihm gehe es darum, die Gäste für den Elefantenschutz und den sorgsamen Umgang mit Arbeitselefanten zu sensibilisieren.

"Die Touristen haben bei uns einen ganzen Tag lang engen Kontakt mit den Tieren: Sie dürfen sie füttern und waschen. Mit dem Eintrittsgeld finanzieren wir den Unterhalt und das Wohl der Tiere. Es ist eine Win-Win-Situation." Htun Htun Wynn, Fremdenführer in Myanmar

Gratwanderung zwischen Tierschutz und Touristenbelustigung

Die Realität in den meisten Touristencamps sieht jedoch völlig anders aus. In Chaungtha etwa, am Golf von Bengalen, bietet ein Beach Resort Elefantenritte am Meeresstrand an. Im heißen Sand unter brennender Sonne. Anderswo müssen Elefanten zur Belustigung von Touristinnen und Touristen Fußball spielen.

Dabei seien die Tiere an das Leben im Wald angepasst, sagt die Elefanten-Expertin Khyne U Mar. Touristen- und Verkehrslärm seien sie nicht gewöhnt. Auch keine Meuten bellender Hunde oder Feuerwerk. Ehemalige Arbeitselefanten könnten deswegen in Panik geraten und traumatisiert werden. Es drohten Unfälle.

Schutzgebiete reichen nicht für alle

Da es unmöglich ist, alle rund 2.000 arbeitslosen Elefanten in Touristencamps zu beschäftigen, gibt es vermutlich nur eine Lösung: Schutzgebiete schaffen, in denen die Tiere ein möglichst freies und artgerechtes Leben führen können.

Doch die bisher geplanten Schutzzonen bieten nur einem kleinen Teil der arbeitslosen Elefanten ein tiergerechtes Zuhause. Weitere Schutzgebiete sind nicht in Sicht. Und weil mehr und mehr private Besitzer sich ihre Schützlinge nicht mehr leisten können, wächst die Gefahr, dass die Tiere auf dem Schwarzmarkt verkauft und in Nachbarländer wie China und Thailand geschmuggelt werden. Dort landen sie dann im Zirkus oder in fragwürdigen Touristenunternehmen. Das Leiden von Myanmars Elefanten geht weiter.