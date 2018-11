"El Chapo"-Prozess beginnt mit Eröffnungsplädoyers

Mit den Eröffnungsplädoyers beginnt heute der wohl spektakulärste US-Prozess des Jahres. Die USA gegen "El Chapo" Guzman, den mexikanischen Drogenboss. Menschenhandel. Drogenschmuggel - insgesamt rund 200 Tonnen Kokain soll er in die USA gebracht haben - Bestechung. Kartellbildung. 33 Morde.

Identität der Jury geheim

Die Anklageschrift umfasst rund 300.000 Seiten. Dazu 14.000 Seiten Zeugenaussagen. In der vergangenen Woche hatte das Gericht aus knapp 1.000 Kandidaten die zwölf Geschworenen herausgesucht. Ihre Identität soll aus Sicherheitsgründen auch während des Prozesses nicht öffentlich werden. Schon die Jury-Auswahl ein Spektakel. So wollte ein Geschworenen-Kandidat ein Autogramm des Drogenbosses, outete sich als Fan des Kriminellen. Guzman selbst verfolgte die Auswahl schweigend.

Brooklyn Bridge wird gesperrt

Der Angeklagte ist derzeit in einem Hochsicherheitsgefängnis in Manhattan untergebracht. Für seine Fahrten in das Gerichtsgebäude in Brooklyn muss mittlerweile jedes Mal die gesamte Brooklyn Bridge gesperrt werden. Spektakel und Verkehrschaos inklusive. Guzmans Anwälte hatten wieder und wieder versucht, den Prozessauftakt zu verschieben. Begründung: Zu viele Akten. Zu viele neue Unterlagen. Rund ein Dutzend Staatsanwälte arbeiten an dem Fall.

"El Chapo" - Staatsfeind Nr.1

Guzman selbst war bereits 2013 zum Staatsfeind Nummer eins in den USA erklärt worden, eine zweifelhafte Ehre, die zuvor in den 30er Jahren nur dem legendären Kriminellen Al Capone zuteil wurde. 16 Zeugen haben die Ankläger benannt, darunter in den USA einsitzende Drogenhändler aus dem einstigen Drogen-Kartell.

"El Chapo" droht lebenslange Haft

Der vorsitzende Richter, der wie einige Zeugen und die Juroren Personenschutz erhält, geht von einer Prozessdauer von drei bis vier Monaten aus. Sollte Guzman schuldig gesprochen werden, wartet auf ihn eine lebenslange Haftstrafe. Die Todesstrafe war im Vorfeld der Auslieferung Guzmans Anfang 2017 bei Verhandlungen zwischen der mexikanischen und amerikanischen Justiz ausgeschlossen worden.