EKD-Synode: Solidarität mit Ukraine und Klimaaktivisten

Eine Solidaritätsbekundung für die Ukraine und ein Aufruf zu Friedensverhandlungen, darauf konnten sich die 128 Kirchenparlamentarier zum Abschluss der EKD-Synode einigen. Aber eine eindeutige Positionierung zu den innerkirchlich umstrittenen Waffenlieferungen an das von Russland angegriffene Land haben sie vermieden.

Auf der Synodalversammlung hatte das Kirchenparlament der Evangelischen Kirche in Deutschland kontrovers darüber gestritten, welche Mittel die ethisch richtigen seien, um die Ukraine zu unterstützen. Der EKD-Friedensbeauftragte Friedrich Kramer bekräftigte sein "Nein" zu Waffenlieferungen.

Dagegen argumentierten Synodale wie Arnd Henze von der Evangelischen Kirche im Rheinland. "Meine Furcht ist, dass wir die Anschlussfähigkeit an die Realität verlieren, wenn wir in einem schmutzigen Krieg an der Sehnsucht nach einer sauberen Ethik festhalten."

Tempolimit für Pfarrerinnen und Bischöfe

Mit einer großen Mehrheit verabschiedete die EKD-Synode Beschlüsse für mehr Klimaschutz in der Evangelischen Kirche. Sie stellte sich hinter politische Bemühungen um ein allgemeines Tempolimit von 120 km/h auf deutschen Autobahnen. Beschlossen wurde auch eine Selbstverpflichtung: Bei Dienstfahrten sollen etwa evangelische Bischöfinnen und Bischöfe, Pfarrerinnen und Pfarrer künftig nur noch mit 100 km/h auf Autobahnen unterwegs sein.

"Wenn wir im Sinne einer tatsächlichen Klimaschutzstrategie uns auch etwas zumuten wollen, dann werden wir auch Stein des Anstoßes sein und dann müssen wir auch konsequent sein", sagt die Synodale und Politikerin Sigrid Beer (Die Grünen).

Kirche müsse im Klimaschutz ehrgeiziger werden und eine Vorreiterrolle in der Gesellschaft einnehmen, betonte auch die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, die Grünenpolitikerin Katrin Göring-Eckhardt. "Kirche ist flächendeckend in jedem Wahlkreis jedes Abgeordneten aktiv. Deswegen sollte man als Gemeinde nicht denken, Politik finde in Berlin statt und wir sind nur ein kleiner Ort - im Gegenteil, es hat Einfluss." Auch Eckhardt ist Mitglied der EKD-Synode.

Solidarität mit der "Letzten Generation"

Solidarisch erklärte sich eine große Mehrheit der Synodalen auch mit dem zivilen Widerstand von Aktivistinnen und Aktivisten der so genannten Last Generation, die wegen ihrer Straßenblockaden und Lebensmittelattacken auf Kunstwerke aktuell Schlagzeilen machen. Deren Sprecherin Aimée van Baalen war zu einem Impulsvortrag geladen.

In einem emotionalen Appell verteidigte van Baalen das Vorgehen der Bewegung. In ihren Augen seien alle anderen Protestformen erschöpft. "Wir brauchen die Evangelische Kirche auf unserer Seite", so van Baalen, "Sie haben die Möglichkeit, Ihre Stimme zu erheben für die Menschen im globalen Süden, aber auch in Deutschland. Bestehen Sie darauf, dass die Regierung endlich ihre eigenen Klimaschutzziele einhält!"

Synodenpräses: Vorgehen bayerischer Polizei nicht akzeptabel

Synodenpräses Anna-Nicole Heinrich aus Regensburg rief im Anschluss Politikerinnen und Politiker zum Gespräch mit den Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" auf und kritisierte das Vorgehen gegen diese in ihrem Heimatbundesland Bayern.

"Die Unverhältnismäßigkeit, mit der Protestierende gerade behandelt werden, können wir nicht akzeptieren." Das viel kritisierte bayerische Polizeiaufgabengesetz werde dabei zur "Abschreckung und Prävention" eingesetzt. "Dafür ist es nicht da", so Heinrich.