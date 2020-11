EKD-Synode diskutiert digital über Corona und die Folgen

Eine Synode in Zeiten der Pandemie. Bei der jährlichen Versammlung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) sind die Mitglieder des Kirchenparlaments von zuhause aus zugeschaltet und diskutieren über Corona. Irmgard Schwaetzer, die Präses der Synode, ist in der EKD-Zentrale in Hannover und leitet eine Synodaltagung, die es so noch nie gab. Schwaetzer sagt: "Wir wissen: Sehr wahrscheinlich wird nichts mehr so wie früher. Wir müssen uns auf eine neue Realität und Normalität einstellen."

Zuwenig Kritik von Seiten der Kirche?

Die Corona-Krise hat auch die Kirchen verändert. Im Frühjahr gab es ein Versammlungs- und Gottesdienstverbot. Und eine Diskussion darüber, ob sich die kirchlichen Vertreter nicht hätten wehren müssen: gegen Besuchsverbote in Altenheimen, gegen Teilnehmerbegrenzungen bei Beerdigungen.

Der Ratsvorsitzende der EKD, der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, hält manche dieser Vorwürfe für unfair. Aber er sagt: "Auch als Kirche müssen wir diese Ohnmacht aushalten und uns immer wieder die Frage stellen, wo wir anderen etwas schuldig geblieben sind. Am meisten und am schmerzlichsten stellt sich diese Frage bei dem Gedanken an die Menschen, die gestorben sind, ohne dass jemand bei ihnen war, obwohl sie sich das gewünscht hätten."

Kirchen wollen Vertrauen und Trost bieten

Vor allem in den kommenden Wochen bis Weihnachten sieht Bedford-Strohm die Kirchen in der Pflicht, den Menschen Vertrauen und Trost zu geben. "Fürchtet Euch nicht!", heißt es im Weihnachtsevangelium. "Ich hoffe, dass es uns gelingen wird, überall im Land diesen Ruf der Engel so zu verkünden, dass er die Herzen und Seelen der Menschen erreicht - in den Kirchen, digital, in Radio und Fernsehen und in Gottesdiensten draußen – dann eben mit warmer Skiunterwäsche", sagt Bedford-Strohm.

Corona verdrängt anderes Leid

Das, was evangelische Synoden auszeichnet - eine Diskussionskultur, Rede-Gegenrede – das kommt im digitalen Format zu kurz. Kritische Stimmen gibt es dennoch. In der Aussprache zum Ratsbericht mahnt Uwe Becker von der Evangelischen Hochschule in Bochum die EKD und den Ratsvorsitzenden, die Auswirkungen der Pandemie nicht überzubetonen.

So sei das Elend im griechischen Flüchtlingslager Moria völlig aus dem Blick geraten: "Wir haben das Thema Corona wie ein spirituelles Ritual, jeden Morgen in Radio und Fernsehen mit den neuesten Zahlen. Und ich glaube, dass unsere Aufklärungspflicht darin besteht, deutlich zu machen, was neben Corona an Leiden in dieser Republik und weltweit existiert."

Zwölf Leitsätze für die Zukunft der EKD

Vor dieser Tagung hat die evangelische Kirche ein Z-Team aufgestellt. Z wie Zukunft. Die Synode diskutierte über 12 Leitsätze, die dieses Zukunftsteam erarbeitet hat. "Die Kirchen in Deutschland werden zukünftig weniger Mitglieder und weniger Ressourcen haben", so steht es in der Präambel. Was hat das für Folgen? "Das Gottesdienstangebot wird insgesamt kleiner und sollte deswegen gemeindeübergreifend besser abgestimmt werden", heißt es in einem der zwölf Leitsätze, die Bedford-Strohm ins Kirchenparlament eingebracht hat.

Die Kirchengemeinden vor Ort sollen weiterbestehen, aber nicht mehr alle sollen alles machen. "Es geht um Vernetzung", sagt der bayerische Landesbischof. "Dass nicht alle alles machen, sondern dass wir sehr klug aufeinander beziehen, was die unterschiedlichen Akteure am Besten können."

Kirchensteuer bricht aufgrund der Krise ein

Die evangelische Kirche setzt auf Kreativität an der Basis, doch sie wird auch um unangenehme Einschnitte nicht herumkommen. Und das vermutlich früher als später: Die Corona-Krise hat auch Auswirkungen auf die kirchlichen Haushalte, die sich konjunkturbedingt auf sinkende Kirchensteuer-Einnahmen einstellen müssen. Für das aktuelle Jahr rechnet ein der Synode vorgelegtes Papier mit rund 4,75 Milliarden Euro Kirchensteuern. Das wären fast 1,2 Milliarden Euro weniger als 2019.