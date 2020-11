EKD-Synode berät über Digital-Strategie und Sparmaßnahmen

Auf der Synode der EKD wird heute über zwölf Leitsätze abgestimmt, die die Kirche der Zukunft formen sollen. Denn die EKD rechnen zum Beispiel damit, dass sie bis zum Jahr 2060 die Hälfte ihrer Mitglieder verlieren wird. Das hat Konsequenzen – auch finanziell. Deshalb geht es bei dieser Tagung der EKD-Synode auch um Einschnitte im Haushalt.

Digitale Kirche passiert bereits jetzt

Entwicklungspotential sieht die Kirche dagegen im Netz. Online-Andachten, Glaubenspodcasts, Gottesdienst-Streaming. Das ist auch bereits die Realität, sagt der Journalist Philipp Greifenstein, der für das Online-Magazin "Die Eule" die EKD-Synode beobachtet: "Das ist nicht alles immer schick und toll. Aber wir sehen ja gerade in der Corona-Zeit, dass es die kleinen Mittel sind, die häufig viel effektiver sind, als die große Digitalstrategie. Das fängt bei der kleinen Audio-Andacht in der WhatsApp-Gruppe an und geht bei den bekannten Streaming-Gottesdiensten weiter."

Die Synode berät in diesen Tagen über eine solche Digital-Strategie aufgrund von Corona virtuell, passend zum Thema. "Wir wollen digitale Kirche werden", heißt es in einem der zwölf Leitsätze, die das Kirchenparlament heute verabschieden soll. In einem anderen Leitsatz steht: "Das Gottesdienstangebot wird insgesamt kleiner und sollte deswegen gemeindeübergreifend besser abgestimmt werden."

Kirchen erwarten weiteren Mitgliederschwund

Die evangelische Kirche verliert in den nächsten Jahren und Jahrzehnten Mitglieder und damit auch Mittel. Sie muss sich neu aufstellen, sagt die Präses der Synode, Irmgard Schwaetzer: "Die Kirche in 20 Jahren wird keine kleinere Version der Kirche von heute sein. Sondern sie muss anders sein, wenn sie ihrem Auftrag tatsächlich gut nachkommen will."

Kein Kirchensteuerrabatt für junge Erwachsene

Wie sich die Kirche verändert, darüber wird nun gestritten. Eine erste Version der zwölf Leitsätze wurde bereits nach heftiger Kritik abgeschwächt. Der Vorschlag, junge Erwachsene über einen ermäßigten Kirchensteuersatz in der Kirche zu halten, taucht in der Beschlussvorlage nicht mehr auf. Die Studentin Elisabeth Schwarz, Jugenddelegierte in der Synode, glaubt auch nicht, dass so ein Kirchensteuerrabatt etwas bringt.

"Ich hätte es ehrlich gesagt lieber, wenn sich jemand für mich interessiert, wenn ich dreimal hintereinander im Gottesdienst auftauche. Das halte ich für eine Frage der Einstellung. Das System Kirchensteuer macht in dieser Hinsicht bequem. Rabatte hin oder her", sagt Schwarz.

Sparmaßnahmen stehen an

Viel Spielraum für Rabatte hat die evangelische Kirche ohnehin nicht. Die Synode muss heute massive Einschnitte beschließen. Konkret soll stufenweise bis 2030 eine Summe von 17 Millionen Euro im Haushalt eingespart werden. Auf der Sparliste stehen unter anderen die kirchlichen Hochschulen, die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen und das Zentrum für Frauen und Männer. Die Einschnitte sollen sozialverträglich geschehen, niemand verliert seinen Job. Und dennoch formiert sich gegen praktisch jeden Einsparvorschlag massiver Widerstand.

Die EKD hängt am Tropf der einzelnen Landeskirchen. Deren Haushalte sind um ein vielfaches größer, auch hier läuft gerade eine Spardiskussion, die sich durch die Corona-Pandemie noch einmal verstärkt hat. Denn man rechnet schon für das laufende Jahr mit deutlich weniger Kirchensteuereinnahmen. Die EKD-Finanzexperten sprechen von einem Rückgang zwischen 8,5 und 11,5 Prozent.