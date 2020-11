EKD-Synode berät digital über Zukunftsfragen

Es ist eine Premiere. Zum ersten Mal tagt die Synode der Evangelischen Kirche virtuell - notgedrungen. Aufgrund der Corona-Pandemie findet diese Tagung nicht wie geplant in Berlin statt. Der Ratsvorsitzende ist von Hannover aus zugeschaltet. In seinem Ratsbericht spricht Heinrich Bedford-Strohm natürlich auch über Corona. Und über die Vorwürfe, die der Kirche gemacht wurden, weil sie in der Corona Krise versagt habe. Diese Vorwürfe hält Bedford-Strohm für unfair. Dennoch gilt für ihn:

"Auch als Kirche müssen wir diese Ohnmacht aushalten. Und uns immer wieder die Frage stellen, wo wir anderen etwas schuldig geblieben sind. Am meisten und am schmerzlichsten stellt sich diese Frage bei dem Gedanken an die Menschen, die gestorben sind, ohne dass jemand bei ihnen war, obwohl sie sich das gewünscht hätten." Heinrich Bedford-Strohm, EKD-Ratsvorsitzender

Ein Z-Team für die Zukunft

Vor dieser Tagung hat die evangelische Kirche ein Z-Team aufgestellt. Z steht für Zukunft. Die Synode diskutiert heute Nachmittag über zwölf Leitsätze, die das Zukunftsteam erarbeitet hat. Besonders umstritten dabei: Welche Rolle spielt die Ortsgemeinde? Wenn die Zahl der Kirchenmitglieder weiter abnimmt, dann lässt sich ein enges Netz an Kirchengemeinden kaum mehr aufrechterhalten. "Das Gottesdienstangebot wird insgesamt kleiner und sollte deswegen gemeindeübergreifend besser abgestimmt werden", heißt es in einem der zwölf Leitsätze. "Wir müssen uns vernetzen", sagte der bayerische Landesbischof vorab im BR-Interview und denkt da auch an eine App, die alle Seelsorge- und Gottesdienstangebote der Kirche bündelt.

"Wenn Du eingibst, dass Du einen Gesprächskreis zwischen 20 und 30 suchst, dann kannst Du mit einem Klick sehen, wo in der Region so ein Gesprächskreis angeboten wird. Und dann gehst Du dahin, findest dort Heimat und nimmst die Impulse mit in Deine Kirchengemeinde. So stelle ich mir das vor. Wir sind da schon auf dem richtigen Weg, aber wir sollten da noch beherzter rangehen." Heinrich Bedford-Strohm, EKD-Ratsvorsitzender

Nachfolgediskussion im Blick

Bei dieser Tagung wird besonders aufmerksam beobachtet, wie sich die Bischöfinnen und Bischöfe der einzelnen Landeskirchen präsentieren. Denn Heinrich Bedford-Strohm hatte vor der Synode angekündigt, im Jahr 2021 nicht mehr für den Ratsvorsitz zu kandidieren. Irmgard Schwaetzer, Präses der EKD Synode, ist zuversichtlich, dass der Amts- und Generationenwechsel gelingt. Immerhin hätten sieben Landeskirchen erst vor kurzem neue Leitende Geistliche gewählt.

"In der evangelischen Kirche werden solche Ämter immer auf Zeit vergeben. Das heißt, es gibt auch Wechsel. Ich glaube, das tut einer solchen Kirche auch gut und ihrer Wirkung in die Öffentlichkeit hinein. Jeder Ratsvorsitzende hat eine besondere Markierung. Dieser hat es auch, und der nächste, die nächste wird etwas Anderes haben. Das ist ein gutes Zeichen für unsere Kirche." Irmgard Schwaetzer, Präses der EKD Synode

Sexuelle Gewalt kaum ein Thema

Keine große Rolle wird bei dieser Synode das Thema "sexualisierte Gewalt" spielen. Das überrascht etwas, hatte doch die EKD-Synode 2019 gleich mehrere Projekte zur Aufarbeitung des Missbrauchs in Einrichtungen und Gemeinden der Evangelischen Kirche angeschoben. Unter anderem die Gründung eines Betroffenenbeirats. Doch dessen Mitglieder sind zur virtuellen Synode nicht eingeladen, Betroffene kommen nicht zu Wort. Diese kritisierten die EKD in einer Pressekonferenz vor der Tagung scharf und forderten eine unabhängige Aufarbeitungskommission für die Evangelische Kirche.