EKD sucht Nachfolger: Bedford-Strohms letzter Bericht vor Synode

In Bremen wollte die Evangelische Kirche die Weichen für die Zukunft stellen. Nun müssen die Wahlen zum Rat der EKD und die Wahl des oder der neuen Ratsvorsitzenden online stattfinden. Einige Synodale stellen bereits in Frage, ob unter diesen Bedingungen eine so wichtige Personalentscheidung sinnvoll ist.

In dieser Zusammensetzung ist die Synode der EKD, das evangelische Kirchenparlament noch nie persönlich zusammengekommen. Falls die Wahlen verschoben würden, blieben der amtierende Rat und der Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm geschäftsführend bis zur nächsten Tagung im Amt. Doch danach sieht es nicht aus.

Größte Chancen für zwei Frauen

Die EKD will trotz der kurzfristigen Verlegung der Synode in den digitalen Raum an der Tagesordnung festhalten und die sieht vor, dass sich am späten Nachmittag nach dem letzten Bericht von Heinrich Bedford-Strohm vor der Synode die neuen Kandidatinnen und Kandidaten für den Rat der EKD vorstellen. Darunter auch die potentielle Nachfolgerin von Bedford-Strohm.

Die besten Chancen, den 61-jährigen Theologen aus Bayern in diesem Spitzenamt zu beerben, haben zwei Frauen: Kirsten Fehrs, Bischöfin von Hamburg, 60 Jahre alt und Annette Kurschus, Präses der Evangelischen Kirchen von Westfalen, 58 Jahre.

Erstere machte bereits bundesweit von sich Reden, als eine Art Missbrauchsbeauftragte der Evangelischen Kirche. Auch wenn die EKD und Fehrs öffentlich für den Umgang mit der eigenen Missbrauchsgeschichte immer wieder kritisiert wurden, gibt es intern viele, die der Hamburger Bischöfin hoch anrechnen, dieses schwierige Amt übernommen zu haben.

Kurschus war bereits stellvertretende Ratsvorsitzende, trat allerdings in der Öffentlichkeit nie groß in Erscheinung. Was kaum wundert angesichts der Allgegenwärtigkeit des medienaffinen Ratsvorsitzenden Bedford-Strohm.

Bischof von Berlin-Brandenburg mit Außenseiterchancen

Außenseiterchancen hat der Bischof von Berlin-Brandenburg, Christian Stäblein. Für ihn könnte sprechen, dass die EKD bereits eine Frau an der Spitze hat: die 25-jährige Studentin aus Regensburg, Anna-Nicole Heinrich. Sie ist Präses, das heißt, sie leitet die EKD Synode. In diesem Fall keine einfache Aufgabe.

Nachdem ein Bischof bei einer vorgelagerten Gremiensitzung in Bremen positiv auf das Coronavirus getestet wurde, hat das Präsidium kurzfristig entschieden, die Tagung nicht in Präsenz durchzuführen. "Wir haben uns die Entscheidung nicht leichtgemacht und bedauern diesen Schritt sehr, sehen aber keine andere Möglichkeit, verantwortungsvoll mit der Situation umzugehen", begründete Heinrich die Entscheidung.