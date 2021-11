EKD-Ratsvorsitzender Heinrich Bedford-Strohm geht

Nur eine Stimme fehlte 2015, und es wären glatte 100 Prozent gewesen: Von 125 abgegebenen Stimmen erhielt Heinrich Bedford-Strohm 124. Mit diesem überzeugenden Wahlergebnis startete der bayerische Landesbischof damals in das Amt als Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland. Bedford-Strohm hat sie in schwierigen Zeiten geführt und auch oft klar positioniert. Nun will der 61-Jährige auf der Synode der EKD, die vom 7. bis 10. November 2021 in Bremen stattfindet, nicht mehr erneut für das Amt kandidieren.

Seit 2011 ist Heinrich Bedford-Strohm bayerischer Landesbischof. Im November 2015 suchte die Evangelische Kirche in Deutschland einen neuen Ratsvorsitzenden. Und an ihm führte damals kein Weg vorbei. Heinrich Bedford-Strohm hatte bereits im Jahr zuvor, nach dem überraschenden Rücktritt von Nikolaus Schneider, dieses Amt übergangsweise übernommen. Es sei ein "Riesenrückenwind" angesichts schwieriger Themen, sagte der bayerische Landesbischof damals nach der Wahl.

"Ist es ein Problem, Menschen mit Liebe zu begegnen?"

Mit "schwierigen Themen" meinte er die ankommenden Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien. Der Münchner Hauptbahnhof liegt nur ein paar hundert Meter vom Amtssitz des bayerischen Landesbischofs entfernt. Bedford-Strohm erlebte eine Welle der Hilfsbereitschaft. Aber viele sprachen vor allem von einer "Flüchtlingskrise". Die politische Rechte gar von einer "unkontrollierten Masseneinwanderung".

Doch hier hat der Ratsvorsitzende immer dagegen gehalten: "Man kann natürlich sagen: Es war alles sehr euphorisch. Aber ist das wirklich unser Problem, dass wir zu euphorisch Menschen mit Liebe begegnen?", sagt er heute. "Wir haben normalerweise ganz andere Probleme, und ich bin stolz, auf Bayern, auf Deutschland, dass Deutschland in diesen Tagen so reagiert hat."

Rolle der EKD bei der Seenotrettung ist umstritten

Um Hilfsbereitschaft geht es auch bei einem anderen Projekt, das sich Heinrich Bedford-Strohm zu eigen gemacht hat. Ein Bündnis aus verschiedenen Gruppen mit der Evangelischen Kirche in Deutschland an der Spitze erwirbt ein ehemaliges Forschungsschiff. Bei ihrem ersten Einsatz im Sommer 2020 rettet die "Seawatch 4" 200 Menschen aus Seenot. Gegen das Vorhaben gibt es Widerstände innerhalb und außerhalb der Kirche. Zum Beispiel von Ulrich Körtner, Professor für Evangelische Theologie an der Universität Wien: "Die EKD hat mit ihrer Bootspolitik für eine bestimmte Linie eine Schneise geschlagen. Und ein Dilemma entsteht, auch wenn man es keinesfalls will: Es wird mittelbar wieder das Geschäft von Schleppern gefördert", sagt Ulrich Körtner.

Doch für Bedford-Strohm gibt es keine Alternative: "Die Alternative, wenn man nicht rettet, ist, dass Menschen ertrinken. Es kann nicht sein, dass man einen Ansatz verfolgt, nach dem die Rettung von Menschenleben verhindert wird aus Abschreckungsgründen", hält er dagegen.

Eine Kirche, die sich in der Welt engagiert

Eine Kirche, die sich in der Welt engagiert: Das passt zu Heinrich Bedford-Strohm. Als Professor für Systematische Theologie an der Universität Bamberg war sein Spezialgebiet und seine Leidenschaft die "Öffentliche Theologie". Sein Credo: "Wer fromm ist, muss politisch sein". Und deshalb habe die Kirche der Politik auch etwas mitzuteilen. "Wenn Menschen sagen, wir machen so weiter, wir leben auf Kosten der nächsten Generation oder auf Kosten der Menschen in anderen Erdteilen - meinetwegen. Wenn Politiker das sagen, dann brauchen sie unseren kritischen Einspruch", sagt Bedford-Strohm.

Bedford-Strohm verleiht der Ökumene neuen Schub

2017 feierte die Evangelische Kirche in Deutschland 500 Jahre Reformation. Als Heinrich Bedford-Strohm zum Ratsvorsitzenden gewählt wurde, da waren die Planungen für dieses Jubiläum schon weit gediehen und dennoch ist es ihm gelungen, im Festjahr einen eigenen Akzent zu setzen. 2017 wurden keine konfessionellen Grenzen neu gezogen, die katholisch-evangelische Ökumene bekam gegen jede Erwartung einen neuen Schub, sagt die langjährige Präses der EKD Synode Irmgard Schwaetzer: "Das ist wirklich ein ganz großes Verdienst, das er sich zuschreiben kann: Vertrauen geweckt zu haben und durch seine sehr enge Zusammenarbeit mit Kardinal Marx eine Grundlage für eine dauerhafte Zusammenarbeit gelegt zu haben."

Erste Präventionsmaßnahmen gegen sexuellen Missbrauch

Ein dunkles Kapitel ist dagegen die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der evangelischen Kirche. Auch bei ihr melden sich viele Betroffene. Die EKD stellt sich unter Bedford-Strohm erstmals systematisch diesem Skandal. Mit ihm an der Spitze beschließt die evangelische Kirche Präventionsmaßnahmen, richtet eine Anlaufstelle ein und gibt eine wissenschaftliche Untersuchung in Auftrag. Doch es gibt immer wieder Spannungen. Betroffene werfen der EKD vor, ihre Missbrauchsgeschichte nur halbherzig aufzuarbeiten. Opfer würden nicht angemessen entschädigt, Täter nicht konsequent belangt.

"Da muss Gründlichkeit vor Schnelligkeit gehen. Wir wollen das gut machen, haben deswegen schon Symposien gemacht. Jedenfalls verbergen wir nichts", verteidigt sich Bedford-Strohm. "Wir wollen und ich persönlich möchte, dass alles, was war, auf den Tisch kommt. Und da gibt es überhaupt keine Grenzen außer der rechtlichen Grenze, die man wahren muss."

Corona-Pandemie: Videobotschaften über sozialen Medien

Im Frühjahr 2020 legt die Corona Pandemie das öffentliche und kirchliche Leben weitgehend lahm. Gemeindegottesdienste werden verboten. Der Bischof wird zum "Influencer" und verschickt in der Hochphase der Corona-Krise jeden Tag eine Video-Botschaft über die sozialen Medien. Schon bei seiner Wahl zum Ratsvorsitzenden bekam Heinrich Bedford-Strohm das Attribut "Facebook-Bischof" verpasst. "Ich finde es spannend, ohne irgendwelche hierarchischen oder ehrfurchtsbasierten Hürden mit Menschen zu kommunizieren", sagt Bedford-Strohm dem epd. Er sieht in den sozialen Medien eine Chance für seine Kirche.

"Ich lebe nicht aus der Angst, ich lebe wirklich aus dem Vertrauen, weil ich auf Gott vertraue, auf Christus vertraue, der stärker ist als alles, was uns runterziehen kann oder alles, was die Zukunft verdunkeln kann. Dafür bin ich sehr dankbar." In den Chor derjenigen, die den Niedergang der Kirche beklagen, wird Heinrich Bedford-Strohm wohl nie einstimmen.