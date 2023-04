Teuerungswelle: Warum die Eispreise so hoch sind

Nicht nur Grundnahrungsmittel werden immer teurer – auch an Deutschlands Eisdielen sind die gestiegenen Preise deutlich sichtbar. Bereits seit Jahren wird Milch- oder Fruchteis immer teurer. Die Zeiten, in der eine Kugel noch für unter einem Euro zu haben war, sind lange vorbei. Je nach Region sind Preise von 1,80 bis hin zu über zwei Euro keine Seltenheit mehr. Der starke Anstieg der Eispreise hat jedoch nichts mit Wucher zu tun, sondern hängt mit den Energie- und Rohstoffpreisen zusammen.

Hohe Betriebskosten für Eisdielen

Der Preis für die Kugel Eis sei nicht willkürlich durch die Eisdielen festgelegt, betont die "Union der italienischen Speiseeishersteller" (Uniteis e.V.). In einer Presseerklärung legt der Verband dar, aus welchen Faktoren sich der Kugelpreis zu jedem Saisonanfang errechnet. Ausschlaggebend sei demnach der Standort und die Größe der Eisdiele. Ein kleines Eiscafé in der Provinz mit wenig Personal verursache naturgemäß weniger laufende Grundkosten wie Miete, Strom, Lohn und Versicherung als eine Eisdiele im Münchner Zentrum.

Die gestiegenen Energiepreise fordern zusätzlich ihren Tribut. Eisdielen sind energieintensive Betriebe, da die Kühlung der Produkte und die technischen Geräte zur Herstellung des Eises viel Strom benötigen.

Auch fehlendes Personal stellt die Eisdielen vor Probleme. Sind nicht genug Mitarbeiter vorhanden, müssten die Öffnungszeiten eingeschränkt werden, was sich wiederum negativ auf die Anzahl der verkauften Eisportionen auswirke, so der Verband. Die einfache Schlussrechnung: Wenn weniger Eis über die Ladentheke geht, muss auch der Preis nach oben korrigiert werden.

Preise für Rohstoffe gestiegen

Speiseeis wird je nach Sorte aus Milch, Sahne, Zucker, Früchten und weiteren Zutaten wie beispielsweise Vanille oder Nüssen hergestellt. Gerade bei Zucker und Molkereiprodukten sind die Preise seit 2020 kräftig angestiegen. Gemäß Erhebungen des Statistischen Bundesamtes sind die Preise für Zucker seit dem Jahr 2020 um insgesamt 80,1 Prozent angestiegen, bei Milchprodukten sind es 47,4 Prozent. Achten die Eisdielen zusätzlich auf Qualität und verwenden regionale Produkte, macht sich das schnell auf der Preistafel bemerkbar.

Um gegenüber der Konkurrenz attraktiver zu sein, hätten viele Eisdielen die Preise so lange wie möglich gering gehalten, sagt die Union der Speiseeishersteller. Doch diese Rechnung gehe für die meisten Betriebe nicht auf - auch mehr Kunden könnten die Verluste durch die hohen Betriebskosten nicht decken. In der Folge hätten viele Eisdielen aufgrund schwindender Umsätze schließen müssen. Folglich ist die Preiserhöhung für Eisdielen häufig eine Frage der Existenzsicherung, argumentiert Uniteis.

Schlussendlich appelliert der Verband auch an das Verständnis der Kunden für den Preis von handwerklich hergestelltem Eis. Zudem sei in Deutschland die Kugel im europäischen Vergleich noch sehr günstig. In beliebten Urlaubsländern wie Spanien, Frankreich oder auch im Heimatland des "gelato", Italien, kostet das Eis schon zwischen 3 und 4,50 Euro.

Im Trend: Veganes Eis

Inzwischen gibt es auch veganes Eis in unterschiedlichsten Varianten: Mit Keks- oder Schoko-Stückchen, im Waffelhörnchen oder am Stiel. Die Verbraucherzentrale hat verschiedende Produkte getestet.