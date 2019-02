Einsturz eines mehrstöckigen Hauses in Istanbul

Beim Einsturz eines mehrstöckigen Wohnhauses in Istanbul wurden heute (06.02.2019) mehrere Menschen verschüttet. Laut türkischen Medien wurden vier Personen schwer verletzt und eine tot geborgen. Insgesamt seien dort 43 Bewohner registriert gewesen. Noch ist unklar, wie viele Personen sich zum Zeitpunkt des Einsturzes im Haus aufgehalten haben. Über die genaue Anzahl der Stockwerke gibt es unterschiedliche Angaben.

Gouverneur mahnt zu Geduld und Gebeten

Der Gouverneur der Provinz Istanbul sagte in einem Interview, es seien drei Stockwerke illegal erbaut worden. Zudem wurde in dem 1992 erstellten Gebäude ein nichtgenehmigtes "Textil-Atelier“ betrieben. Zudem mahnte er zur Ruhe am Unglücksort, damit Rettungskräfte die Hilferufe von Überlebenden hören könnten.

Auf Fernsehbildern ist zu sehen, wie dutzende Helfer auf dem riesigen Schutthaufen herumklettern und nach Überlebenden suchen. Das Haus im Stadtteil Kartal befindet sich auf der asiatischen Seite der türkischen Metropole.

In der Türkei kommt es immer wieder zu Hauseinstürzen. Ursache ist oft eine unsachgemäße Bauweise.