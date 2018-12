vor 28 Minuten

Einsteins "Gottes-Brief" für 2,6 Millionen Euro für versteigert

In New York ist ein handschriftlicher Brief von Albert Einstein versteigert worden. Darin beschreibt der Nobelpreisträger sein Verständnis von Gott und Religion. Ein anonymer Bieter bezahlte jetzt umgerechnet rund 2,6 Millionen Euro dafür.