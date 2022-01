Ungeimpfter Djokovic darf vorerst nach Australien einreisen

Der serbische Tennis-Star Novak Djokovic hat im Streit um seine Teilnahme an dem Tennisturnier Australian Open einen Punktsieg errungen. Ein australisches Gericht erklärte am Montag, Djokovic dürfe das Einreise-Gebäude verlassen, in dem er derzeit festgehalten werde. Sein Pass und andere Reisedokumente müssten ihm wieder ausgehändigt werden. Die Entscheidung der Regierung, das Einreise-Visum Djokovics zu widerrufen, sei unangemessen.

Einreise und Turnierteilnahme weiterhin unklar

Die Anwälte des Serben waren gegen die Annullierung seines Visums durch die Grenzschutzbehörden nach der Ankunft des Weltranglistenersten am Mittwoch vorgegangen. Der jetzige gerichtliche Erfolg garantiert aber nicht, dass Djokovic als Titelverteidiger an den Australian Open ab dem 17. Januar teilnehmen kann. Ein Anwalt der australischen Bundesregierung erklärte nach dem Urteilsspruch, der Einwanderungsminister behalte sich vor, das Visum von Djokovic erneut zu widerrufen.

Covid-Impfung in Australien vorgeschrieben

Djokovics Anwälte hatten sich in ihrer Argumentation darauf gestützt, dass ihrem nicht gegen Corona geimpften Mandanten eine Ausnahmegenehmigung von der Impfung durch zwei unabhängige medizinische Gremien genehmigt worden war. Dies erkannte Richter Anthony Kelly an und stellte die Frage "Was mehr hätte dieser Mann noch tun können?" in den Raum. Djokovic hatte bereits für die Anhörung das Park Hotel in Melbourne verlassen dürfen, in das ihn die Behörden nach Verwehren der Einreise gebracht hatten. Die Djokovic-Anwälte verwiesen in der Anhörung darauf, dass ihr Mandant "absolut alles" für die Einreise nach Australien getan habe. Der Sportstar soll am 16. Dezember positiv auf das Coronavirus getestet worden sein und gilt damit als genesen.

Vorwürfe von Serbiens Präsident an Australien

Vorausgegangen war ein tagelanges juristisches Tauziehen, das Beobachter in der ganzen Welt bewegte. Der serbische Präsident Aleksandar Vucic sprach von einer "Belästigung" Djokovics, dessen Vater bei Protesten in Belgrad noch schärfere Töne anschlug. Der australische Premierminister Scott Morrison wehrte sich und betonte, dass niemand über dem Gesetz stehe.

Dem Weltranglistenersten war bei seiner Ankunft am Flughafen Melbourne die Einreise verweigert worden, nachdem er überraschend eine medizinische Ausnahme-Erlaubnis von der vorgeschriebenen Corona-Impfung erhalten hatte.