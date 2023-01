Lauterbach: Homosexuelle sollen einfacher Blut spenden dürfen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will mit einer Gesetzesänderung die Bundesärztekammer verpflichten, Sonderregelungen für homosexuelle Männer aus ihren Blutspende-Richtlinien zu entfernen. Innerhalb von vier Monaten sollten die Richtlinien entsprechend geändert werden, sagte der Minister den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

"Nachvollziehen, was längst Konsens ist"

"Ob jemand Blutspender werden kann, ist eine Frage von Risikoverhalten, nicht von sexueller Orientierung", sagte Lauterbach. "Versteckte Diskriminierung darf es auch bei diesem Thema nicht geben", erklärte der Minister. Die Bundesärztekammer müsse "endlich nachvollziehen, was im gesellschaftlichen Leben längst Konsens" sei.

Ampel-Parteien sehen Gefahr der Diskriminierung

Die Blutspende-Einschränkungen für Homosexuelle stammen aus der Zeit der Aids-Krise. Dahinter stand die Sorge, dass bei schwulen Männern das Risiko einer Weitergabe des HIV-Virus durch eine Blutspende besonders hoch sein könnte, die letzten nachgewiesenen Übertragungen von HIV durch Blutspenden gab es in Deutschland in den Jahren 2007 und 2010. Die Beschränkungen für Homosexuelle werden seit langem als diskriminierend kritisiert, die Ampel-Parteien hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag auf eine Abschaffung verständigt.

Für schwule Männer gelten verschärfte Regeln

Nach der aktuell maßgeblichen Richtlinie der Bundesärztekammer dürfen Männer, die Sex mit Männern haben, nur dann Blut spenden, wenn sie in den zurückliegenden vier Monaten keinen Sexualverkehr mit "einem neuen oder mehr als einem Sexualpartner" hatten. Bei allen anderen Menschen besteht die viermonatige Sperre dagegen nur bei "häufig wechselnden Partnerinnen und Partnern". Die Richtlinie war zuletzt 2021 leicht entschärft worden - davor lag die Frist bei zwölf Monaten.

Gruppenbezogene Einschränkungen sollen unzulässig sein

In Lauterbachs Änderungsantrag zum Transfusionsgesetz heißt es nun: "Die sexuelle Orientierung und die Geschlechtsidentität dürfen keine Ausschluss- oder Rückstellungskriterien sein." Nach dem Entwurf des Antrags soll nunmehr vorgeschrieben werden, dass das sexuelle Risiko, das zu einem Ausschluss oder einer Rückstellung von der Spende führt, nur auf "Grundlage des individuellen Verhaltens der spendewilligen Person" ermittelt werden darf. "Gruppenbezogene Ausschluss- oder Rückstellungstatbestände sind insoweit nicht mehr zulässig."

Queer-Beauftragter lobt Schritt

Sven Lehmann, Queer-Beauftragter der Bundesregierung lobte auf Twitter den Schritt. "Die Diskriminierung homo- & bisexueller Männer sowie von trans Menschen bei der #Blutspende wird endlich beendet", schrieb er. "Wer Blut spendet, übernimmt Verantwortung!"

Mit Informationen von dpa und AFP