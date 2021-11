Corona-Pandemie: Das sieht das neue Infektionsschutzgesetz vor

Das neue Infektionsschutzgesetz, das der Bundestag mit den Stimmen der Ampel-Parteien beschlossen hat, soll Maßnahmen in der Corona-Pandemie auch nach Auslaufen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite ab der kommenden Woche ermöglichen. Auch die in den meisten Bundesländern geltenden 2G-Regeln bekommen durch das Gesetz eine sichere Rechtsgrundlage.

Allerdings: Weil noch offen ist, ob der Bundesrat am Freitag grünes Licht gibt, ist noch unklar, ob die Neuerungen in der kommenden Woche wirklich kommen. Sollte das Gesetz am Freitag im Bundesrat scheitern, könnte der Vermittlungsausschuss nach einer Einigung suchen; die alte Rechtslage bestünde fort. Mindestens die ersten beiden der nachfolgenden Regeln gäbe es dann vorerst nicht.