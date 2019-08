Einschätzung zu Italien: Unsicherheit statt nötiger Stabilität

tagesschau24: Ist die gescheiterte Abstimmung über das Bahnprojekt tatsächlich der Grund für die Aufkündigung der Koalition in Rom?

Ellen Trapp: Nein, es ist davon auszugehen, dass es für Matteo Salvini nur der Anlass war, diesen Streit jetzt vom Zaun zu brechen und Neuwahlen zu fordern. Denn eines konnten wir ja in den vergangenen 14 Monaten des Regierens beobachten: Die beiden Parteien haben sich nie wirklich gut verstanden. Es gab immer wieder Streit zwischen Luigi Di Maio von den Fünf Sternen und Lega-Chef Salvini. Immer wieder ging es darum: Haben wir eine Regierungskrise oder haben wir keine? Der Ton, den Salvini jetzt angeschlagen hat, das war ein ganz anderer. Ich glaube, er hat dieses Abstimmungsergebnis nur dazu genutzt, tatsächlich endlich Neuwahlen zu fordern.

tagesschau24: Was verspricht sich Lega-Chef Savini von Neuwahlen?

Trapp: Man beobachte die Umfragen: Bei den Wahlen war die Lega der kleine Koalitionspartner von den Fünf Sternen. Im Laufe dieses Jahres sind die Umfragewerte aber auf satte 36 bis 37 Prozent angewachsen. Das heißt, er geht davon aus, dass der Posten des Ministerpräsidenten, den er gerne haben möchte, tatsächlich zum Greifen nah ist. Deswegen hofft er auf eine absolute Mehrheit bei Neuwahlen.

tagesschau24: Mit wem könnte die rechte Lega in Zukunft eine Regierung bilden?

Trapp: Wenn sie tatsächlich einen Regierungspartner brauchen, dann gehe ich davon aus, dass die alten Bündnispartner - Berlusconis Forza Italia und auch die Rechtsradikalen Fratelli d'Italia - ihm tatsächlich zur Seite springen. Schon gestern gab es erste Töne, dass beide Parteien nach Neuwahlen rufen. Sie sind sicherlich treue Gefährten, wenn es darum geht, eine nächste Regierung zu bilden. Heute kam die Ansage des Lega-Chefs Salvini, dass er tatsächlich einen Misstrauensantrag im Senat einbringen will. Die Mehrheit im Senat hat er als Senator dafür. Das würde bedeuten, er bringt den Antrag ein und es dauert drei Tage, bis es zu einer solchen Abstimmung kommen könnte. Die könnte er nach meiner Einschätzung gewinnen.

"Italien bräuchte eine stabile Regierung, die reformiert"

tagesschau24: Was würden Neuwahlen und ihr möglicher Ausgang für Italien bedeuten?

Trapp: Diese Situation bringt Italien es erst einmal Unsicherheit. Italien steckt tief in der Krise, das dürfen wir nicht vergessen. Es gibt eine sehr hohe Arbeitslosigkeit. Das Land ist sehr verschuldet, sitzt auf einem Berg fauler Kredite. Es bräuchte eigentlich eine stabile Regierung, die Reformen anpackt, die versucht den Haushalt in den Griff zu bekommen. Die bisherige Regierung hat jedoch das Gegenteil getan. Sie hat tatsächlich mit beiden Händen Geld aus dem Fenster geworfen - sehr zur Sorge der EU in Brüssel. Je länger sich diese Hängepartie hinauszögert, desto schlechter steht das krisengebeutelte Italien da.

tagesschau24: Würde ein rechtes Regierungsbündnis das ohnehin schon angespannte Verhältnis Italiens zur EU verschärfen?

Trapp: Definitiv, denn Italien war bis zu dieser Regierung ein verlässlicher Partner beispielsweise für Deutschland und Frankreich. Im vergangenen Jahr hat die italienische Regierung zu provozieren versucht, wo es geht. Da ist die Flüchtlingsfrage nur eine von vielen. Auch die Haushaltsdisziplin, die die Brüsseler angemahnt haben, wurde hier stets mit großer Souveränität ignoriert. Das heißt für Brüssel, um Mehrheiten für Kompromisse zu finden, wird das Arbeiten mit der italienischen Regierung oder mit einer möglichen neuen Regierung, nur noch schwieriger.

tagesschau24: "Italia prima" lautet das Motto der Lega. Italien zuerst. Ist das überhaupt mit der Idee der EU vereinbar?

Trapp: Eigentlich ist es natürlich nicht mit dem europäischen Gedanken vereinbar. Aber Italien ist mit dieser nationalistischen Tendenz leider nicht allein in Europa derzeit.

Fortsetzung rechtsradikaler Politik

tagesschau24: Was würde eine rechtere Regierung für Italiens Flüchtlingspolitik bedeuten?

Trapp: Wahrscheinlich würde sich vor allem das Klima im Land noch deutlich ausländerfeindlicher darstellen. Viel weiter nach rechts vermag man ja schon gar nicht zu rutschen, wenn man bedenkt, was in der vergangenen Woche im Senat verabschiedet wurde: Die Verschärfung des Sicherheitsgesetzes, wonach Seenotretter unter härtere Strafen gestellt werden, wenn sie weiter im Mittelmeer Flüchtlinge retten.

Wir haben im Moment den Fall, dass die spanische "Open Arms" im Mittelmeer liegt. An Bord sind ungefähr 15 Flüchtlingen. Das Schiff findet keinen Hafen, den es ansteuern kann - weder in Italien noch auf Malta. Das zeigt, der harte Kurs, den Salvini von Anfang an gegen Migranten gefahren ist, wird auch von der Fünf-Sterne-Bewegung mitgezogen. Daher geht es eigentlich nur um die Fortsetzung dieser sehr rechtsnationalen - zum Teil rechtsradikalen - Politik.

Das Interview führte Julia Sen, tagesschau24