Einsatz beendet: Letzte US-Truppen aus Afghanistan abgezogen

Die USA haben ihren Afghanistan-Einsatz nach knapp 20 Jahren beendet. Die letzten Flugzeuge seien am Montag kurz vor Mitternacht Ortszeit vom Flughafen Kabul gestartet, sagte Frank McKenzie vom US-Zentralkommando. Nach Angaben eines Generals wurden nicht alle US-Bürger ausgeflogen, die Afghanistan verlassen wollten.

Ein Wachmann der Taliban, Hemad Schersad, sagte der Nachrichtenagentur AP, es seien fünf Maschinen abgeflogen. In Kabul waren Freudenschüsse zu hören.

Taliban feiern Abzug der US-Truppen

Die militant-islamistischen Taliban haben den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan als historisch gefeiert. Das hochrangige Taliban-Mitglied Anas Hakkani schrieb am Montagabend deutscher Zeit auf Twitter: "Wir schreiben wieder Geschichte. Die 20-jährige Besetzung Afghanistans durch die USA und die Nato endete heute Abend. Gott ist groß." Er sei sehr glücklich, nach 20 Jahren des Dschihad, auf dessen Opfer und Härten er stolz sei, diese historischen Momente zu sehen.

Mit dem Abzug ihrer letzten Soldaten vom Flughafen Kabul haben die USA den Militäreinsatz in Afghanistan nach fast 20 Jahren beendet. "Am Himmel ist Ruhe", schrieb ein Reporter der "New York Times" auf Twitter. Er könne hören und sehen, was wohl Freudenschüsse der Taliban seien.

US-General: "Wir haben nicht alle rausholen können"

Nach dem Abzug der letzten US-Soldaten vom Flughafen Kabul sind weiter amerikanische Staatsbürger in Afghanistan. "Wir haben nicht alle rausholen können, die wir rausholen wollten", sagte US-General Kenneth McKenzie, der das US-Zentralkommando Centcom führt, am Montag im Pentagon in einer Videoschalte mit Journalisten. Man habe bis zum letzten Moment die Möglichkeit gehabt, weitere US-Bürger zu evakuieren. Aber einige hätten es nicht zum Flughafen geschafft. McKenzie versicherte auch: "Jeder einzelne US-Soldat ist jetzt aus Afghanistan raus, das kann ich mit 100-prozentiger Sicherheit sagen."

"Die militärische Phase dieser Operation ist also beendet", sagte er weiter. Nun beginne die diplomatische Fortsetzung. "Ich denke, wenn wir noch zehn Tage geblieben wären (...), hätten wir nicht alle rausgeholt, die wir rausholen wollten", so der General weiter. Außerdem hätten auch nicht alle US-Amerikaner das Land verlassen wollen. Das Außenministerium werde nun daran arbeiten, den verbliebenen Bürgerinnen und Bürgern die Ausreise zu ermöglichen. McKenzie schätzte, dass es sich um einige wenige Hundert handele.

Afghanistan-Einsatz längster Krieg der US-Geschichte

Die Taliban hatten am 15. August die Hauptstadt Kabul übernommen und damit faktisch wieder die Macht in Afghanistan. Die Islamisten hatten das Land bereits ab 1996 bis zu ihrem Sturz durch US-geführte Truppen 2001 beherrscht. In den folgenden fast 20 Jahren wurde der Konflikt zum längsten Krieg der US-Geschichte.

mit Material von ap und dpa