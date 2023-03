Einlenken: Netanjahu schiebt Justizreform bis zum Sommer auf

Die israelische Gesellschaft befinde sich "auf einem gefährlichen Kollisionskurs" hin zu einem Bürgerkrieg, sagte Benjamin Netanjahu am Montagabend in einer Ansprache an die Bevölkerung. Um dies zu verhindern, sei er bereit, eine Auszeit für den Dialog zu nehmen und die anstehenden Gesetzesverabschiedungen in die kommende Sitzungsperiode des Parlaments im Sommer zu verschieben.

Die Reform soll "so oder so" kommen

An der Notwendigkeit einer Veränderung des Justizsystems halte er aber fest, ergänzte der Regierungschef und erklärte, die Reform werde "so oder so" verabschiedet werden, um das "verlorene Gleichgewicht zwischen den Behörden" wiederherzustellen. Es solle jedoch eine Möglichkeit geben, einen breiten Konsens zu erzielen.

Netanjahu zog einen Vergleich zum biblisch überlieferten Urteil König Salomons im Streit zweier Mütter um ein Neugeborenes: Er sei "nicht bereit, die Nation in zwei Hälften zu teilen", während eine "extremistische Minderheit" bereit sei, das Land durch Gewalt, Aufwiegelung, Drohung und Dienstverweigerung "in Stücke zu reißen".

Seinen Dank richtete der Ministerpräsident an die Unterstützer der Reform, die am Montagabend zu Tausenden in Jerusalem auf die Straße gegangen waren. Sie seien "spontan gekommen, unorganisiert und unfinanziert, nicht von den Medien gedrängt, mit ganzem Herzen und ganzer Seele", so Netanjahu. Er rief sie dazu auf, sich nicht provozieren zu lassen.

Meinungsstreit auf der Straße geht weiter

Israels Präsident Isaac Herzog erklärte nach Netanjahus Erklärung, es sei richtig, die Gesetzgebung zu stoppen. Es sei an der Zeit, die Wogen zu glätten und einen verantwortungsvollen Dialog zu starten.

Die Demonstrationen von Gegnern und Befürwortern der Justizreform hielten allerdings auch nach der Ansprache Netanjahus an. In Jerusalem versammelten sich Reformkritiker in der Nähe der privaten Residenz des Regierungschefs, in Tel Aviv ging die Polizei laut Medienberichten mit Blendgranaten und Wasserwerfern gegen reformkritische Demonstranten vor, um sie an der Blockade einer Schnellstraße zu hindern. Befürworter der Reformen demonstrierten im Jerusalemer Regierungsviertel und blockierten zeitweise die nördliche Zufahrt zur Stadt.