Einigung mit Demokraten: Trump verkündet Ende des "Shutdown"

US-Präsident Donald Trump verkündete im Rosengarten des Weißen Hauses, sie hätten einen Deal erreicht. Der Deal sieht vor, dass die geschlossenen Regierungsbehörden so schnell wie möglich wieder geöffnet werden, erst einmal für drei Wochen.

Kommission soll Vorschläge für Grenzsicherheit erarbeiten

In dieser Zeit soll eine neue Kommission Vorschläge machen, wie die Grenzsicherheit verbessert werden kann. In der Kommission sollen Vertreter von Trumps Republikanern und von den Demokraten sitzen. Trump deutete an, wenn es keine Lösung gibt, habe er Alternativen. Dazu gehört, dass er einen nationalen Notstand ausrufen könnte. Trump stimmte damit einem Vorschlag zu, den die Demokraten schon länger gemacht hatten und rückte von seiner Forderung ab, dass ein Übergangshaushalt auch Geld für eine Mauer an der Grenze zu Mexiko enthalten müsse.

Senatoren führten Gespräche mit Trump

Am Donnerstag hatte sich erstmals der Senat in die Debatte um den Shutdown eingemischt und über zwei konkurrierende Gesetzentwürfe abgestimmt. Keiner von beiden erhielt die nötige Mehrheit, aber die obersten Republikaner und Demokraten im Senat starteten danach Gespräche über einen möglichen Kompromiss. Berichten zufolge sprachen mehrere Senatoren direkt mit Trump und drängten ihn, die Regierungsbehörden wieder zu öffnen.

Von dem Shutdown sind rund 800.000 Staatsangestellte betroffen, sie müssen teilweise ohne Gehalt arbeiten. Die Folgen sind zunehmend zu spüren, z.B. führten Engpässe bei der Flugsicherheit an zwei Flughäfen im Großraum New York zu Verzögerungen. Am Montag beginnt die Frist für Steuererklärungen, allerdings sind auch die Finanzämter von dem Shutdown betroffen. Das gefährdet eine schnelle Steuerrückzahlung. Geld, das viele Amerikaner bereits eingeplant haben.