Einigung beim Brexit: Abkommen der EU und Großbritannien steht

Die EU und Großbritannien haben sich auf ein Handelsabkommen nach dem Brexit geeinigt. Die Verhandlungsteams hätten ihre Gespräche abgeschlossen, bestätigten heute Nachmittag sowohl die EU als auch die britische Regierung.

Das Abkommen sei "fair" und "ausgewogen", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf einer Pressekonferenz am Nachmittag des Heiligen Abends. Nach schwierigen Verhandlungen könne es "eine solide Basis" für die künftigen Beziehungen zum Vereinigten Königreich sein.

Von der Leyen: "Lassen wir den Brexit hinter uns!"

Es garantiere faire Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen auf beiden Seiten und sehe auch Zusammenarbeit in Bereichen wie Klimapolitik, Energie oder Verkehr vor.

"Meine Botschaft an alle Europäer ist: Lassen wir den Brexit hinter uns! Unsere Zukunft wird in Europa gemacht!", so von der Leyen.

Zähe Verhandlungen über Fangrechte für Fischer

Großbritannien war zum 1. Februar aus der EU ausgetreten, bis zum Jahresende bleibt das Land aber noch im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. Hauptstreitpunkte waren zuletzt die künftigen Fangrechte für EU-Fischer in britischen Gewässern, die Wettbewerbsbedingungen für britische und EU-Firmen sowie die Kontrolle eines künftigen Abkommens.

Merkel: "Von historischer Bedeutung"

Bundeskanzlerin Angela Merkel, die bis Jahresende die EU-Ratspräsidentschaft inne hat, begrüßte die Einigung. "Ich freue mich, dass sich die Verhandlungsführer der Europäischen Union und Großbritanniens auf ein Abkommen geeinigt haben und damit die zukünftigen Beziehungen zwischen Europäischer Union und Großbritannien klar geregelt sind. Dies ist von historischer Bedeutung."

Der deutsche Außenminister Heiko Maas wies darauf hin, dass die Vereinbarung noch nicht unter Dach und Fach sei. "Wir werden uns den Entwurf in den EU-Mitgliedsstaaten jetzt natürlich genau ansehen. Denn es müssen alle 27 EU-Mitgliedstaaten und später auch das Europäische Parlament zustimmen." Deutschland wolle als Ratspräsident alles tun, damit das Abkommen rechtzeitig zum 01. Januar vorläufig in Kraft treten könne.

Parlamente müssen noch zustimmen

Nach der Einigung auf Verhandlungsebene müssen auf EU-Seite auch die Regierungen aller 27 EU-Mitgliedstaaten dem Ergebnis zustimmen. Der deutsche EU-Vorsitz hat aber bereits mitgeteilt, dass am Donnerstag ein Treffen der EU-Botschafter in Brüssel nicht mehr stattfinden wird, das diesen Prozess einleitet. Er dürfte mehrere Tage dauern.

Nach AFP-Informationen begannen die Mitgliedstaaten aber mit der Vorbereitung einer vorläufigen Anwendung eines möglichen Abkommens zum 1. Januar. Es könnte dann Anfang 2021 im Nachgang vom EU-Parlament ratifiziert werden. Denn die Abgeordneten halten eine reguläre Ratifizierung in diesem Jahr nicht mehr für möglich.

In Großbritannien müsste seinerseits das Parlament zustimmen. Es soll dafür vor dem Jahreswechsel aus den Winterferien zurückgerufen werden und am 30. Dezember über den Brexit-Handelspakt abstimmen. Das kündigte der britische Premier Boris Johnson am Donnerstag in London an.

Mit Material von AFP, dpa und AP.