Einige Bistümer warnen: Hautverätzungen durch Aschekreuz möglich

Jedes Jahr lassen sich Hunderttausende Gläubige am Aschermittwoch ein Kreuz aus Asche auf die Stirn zeichnen. Das Aschenkreuz ist für katholische Christen ein Symbol der Vergänglichkeit des Lebens, für Buße, Umkehr und Neuanfang. Der Priester verweist, während er das Kreuz macht, auf die Schöpfungsgeschichte aus dem Alten Testament: "Bedenke, Mensch, dass Du Staub bist und zu Staub zurückkehrst."

Aschekreuze könnten schwere Hautverätzungen hervorrufen

In diesem Jahr warnen allerdings einige Diözesen in ihren Amtsblättern vor Gesundheitsgefahren des schon weit über 1000 Jahre alten Brauchs. Hintergrund: Am Aschermittwoch 2018 hatten Gottesdienstteilnehmer einer Gemeinde im Erzbistum Freiburg nach dem Auftragen des Aschekreuzes zum Teil schwere Hautverätzungen auf der Stirn erlitten. Das Landeskriminalamt leitete daraufhin labortechnische Untersuchungen ein.

Das Erzbistum warnte anschließend vor "möglichen, teilweise erheblich gesundheitsgefährdenden Folgen durch den Kontakt einer Mischung aus Asche und Wasser mit menschlicher Haut". Im Amtsblatt wurde den Pfarrern ausdrücklich der Gebrauch einer solchen Mischung untersagt.

Tipp: Auf größere Mengen Wasser beim Asche-Teig verzichten

Ist das das Aus für das Aschekreuz? Die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift "Gottesdienst" schreibt: Zwar empfehle es sich, auf den Gebrauch einer größeren Menge Wasser zum Anrühren eines Asche-Teigs zu verzichten, weil das eine ätzende chemische Reaktion zur Folge haben könnte. Ein einfaches Besprengen der Asche mit Weihwasser berge aber nach allen Erkenntnissen keine gesundheitlichen Risiken.

Bistum Erfurt: Ausschließlich trockene Asche verwenden

Das Bistum Erfurt sorgt sich dennoch um die Gesundheit seiner bußfertigen Gläubigen. Es warnt seine Priester vor "unsachgemäß" erteilten Aschekreuzen und verbietet die Segnung der Asche mit Weihwasser, da dies eine alkalische Reaktion hervorrufen könne. Das Bistum ordnet daher an, ausschließlich trockene Asche beim Austeilen der Aschekreuze zu verwenden.

Statt Aschekreuz: reine Asche auf den Kopf streuen

Auch die Zeitschrift "Gottesdienst" weist seine Leser auf eine Alternative hin: Weiterhin möglich sei die ursprüngliche Form der Austeilung - das Streuen reiner Asche auf den Kopf.