Eingesperrt im AKW Tschernobyl: Natalias Angst um ihren Vater

Sekundenlang klingelt es, dann legt Natalia auf: "Geht nicht." Wieder ein ernüchterndes Ergebnis für die Ukrainerin aus München. Etliche Male hat sie schon versucht, ihren Vater in der Ukraine zu erreichen, aber die Verbindung ist schlecht, kommt oft gar nicht erst zustande. Seit Wochen begleitet sie das BR-Politikmagazin "Kontrovers" schon, denn Natalias Vater ist Teil der Belegschaft, die wochenlang im ehemaligen Atomkraftwerk in Tschernobyl festgehalten wurde.

Belegschaft saß wochenlang im Kraftwerk fest

Als am 25. Februar russische Soldaten das Gebiet um das Kraftwerk besetzten, waren gerade Mitarbeiter des Atomkraftwerks in der Nachtschicht. Wochenlang können sie das Gelände nicht verlassen. Dem BR-Politikmagazin "Kontrovers" sagt Natalia damals, sie sorge sich um "seine physische und auch geistige Gesundheit" – und auch um sein Leben.

25 lange Tage und Nächte müssen sie alle Abläufe alleine sicherstellen: Kaum Schlaf und keine Ablösung. Erst nach mehr als drei Wochen dürfen einige Freiwillige unter ihren Kollegen wieder an den Arbeitsplatz, können die erschöpfte Belegschaft ablösen. Natalias Vater und seine Kollegen konnten das ehemalige Atomkraftwerk endlich für einige Tage verlassen.

Keine Seife, kaum Essen

Darum hofft Natalia darauf, endlich mit ihm sprechen zu können: Sie will wissen wie es ihm geht, ist besorgt. "Meine Mutter sagt, dass es keine Seife gab, um die Unterwäsche zu waschen, sie haben keine Zähne geputzt, es gab nichts", erzählt Natalia. Doch die Telefonverbindungen sind schlecht. Viele Leitungen sind zerstört, die übrigen oft überlastet.

Im Internet findet Natalia aber ein Radiointerview eines ukrainischen Journalisten mit ihrem Vater kurz nachdem dieser das Kraftwerk verlassen konnte. Er erzählt, wie er die 25 Tage Dauereinsatz im Kraftwerk erlebt hat. Darin erzählt er auch, wie die Belegschaft es überhaupt geschafft hat. "Wir bekamen zweimal am Tag zu essen, so haben wir es geschafft über den Tag zu kommen. Wir haben dann alle Schränke unserer Kollegen aufgemacht und haben uns Kaffee und Kekse genommen", berichtet Natalias Vater in dem Interview.

Russische Soldaten an den Straßen um Natalias Heimatort

Natalia versucht es nochmal mit einem Anruf, dieses Mal bei ihrer Mutter in Slavutych, in der Nordukraine. Hier leben wie Natalias Vater viele, die im stillgelegten Atomkraftwerk in Tschernobyl arbeiten.

Mehrere Anläufe braucht die Münchnerin, um eine ausreichend stabile Verbindung zu ihrer Mutter herzustellen. "Mama, kannst du erzählen, wie es in Slavutych ist?", fragt Natalia. Ihre Mutter erzählt, dass der Ort vollkommen blockiert und isoliert sei: "An allen Ausfahrtstraßen stehen bewaffnete Russen", erzählt sie.

Natalias Vater wird zurück ins Kraftwerk gehen – freiwillig

Natalias Mutter ist besorgt um den Vater. Rund um die Uhr muss das Kraftwerk in Tschernobyl kontrolliert werden. Man ist angewiesen auf Freiwillige, die bereit sind in das vom russischen Militär umstellte Kraftwerk zurückzukehren, um diese Arbeit zu übernehmen. In Kürze wird auch Natalias Vater den Dienst im Kraftwerk wieder antreten.

Die Sorgen von Natalias Mutter um ihren Mann sind groß: "Die russischen Soldaten, die sich jetzt im Atomkraftwerk aufhalten, die gehen mit ihren Stiefeln über mit Cäsium verseuchte Erde und dann gehen sie mit ihren verschmutzten Stiefeln in das Gebäude. Also die beachten überhaupt keine Regeln, um die Strahlung klein zu halten", erzählt sie ihrer Tochter.

Radioaktive Strahlung in Tschernobyl seit der Besetzung gestiegen

Die russischen Soldaten haben bei ihrem Überfall radioaktiven Staub aufgewirbelt, das zeigen Messdaten vom 25. Februar. Die radioaktive Belastung auf dem Gelände des Kraftwerks war an dem Tag gestiegen – wenngleich nicht lebensbedrohlich: "Wir sehen hier Messwerte von 93.000, 92.700 Nanosievert, was in etwa dem Zehnfachen des normalen Wertes entspricht, den wir dort haben," wertet Uwe Stoll von der Gesellschaft für Reaktorsicherheit die Daten aus.

Keine aktuellen Strahlungswerte

Aktuelle Strahlungswerte gibt es jedoch nicht: die Verbindung zum Kernkraftwerk wurde gekappt. Mitarbeiter des Kernkraftwerks berichten Natalia zufolge allerdings Beunruhigendes. Die Strahlung im Kraftwerk sei nochmal gestiegen, sagen Mitarbeiter. Ihnen ist das bewusst, sagt Natalia. Sie nehmen die hohe Strahlenbelastung freiwillig in Kauf, um die Abläufe im ehemaligen Atomkraftwerk zu sichern: "Es gibt keine andere Möglichkeit. Irgendjemand muss da arbeiten", sagt Natalia. Darum wird auch ihr Vater in wenigen Tagen zurückkehren in das Kraftwerk, gemeinsam mit anderen Freiwilligen.