Einführung verschoben: E-Rezept kommt nicht im Januar

Die für Januar vorgesehene Pflicht zum E-Rezept wird verschoben. Es sei deutlich geworden, dass die erforderlichen technischen Systeme noch nicht flächendeckend zur Verfügung stehen. So steht es in einem Schreiben des Bundesgesundheitsministeriums. Die Verfügbarkeit sei Voraussetzung für die verpflichtende Einführung, so ein Ministeriumsvertreter. Der Test- und Pilotbetrieb soll in den kommenden Wochen schrittweise fortgesetzt und ausgeweitet werden. Aktuell gibt es noch keinen neuen Termin für die Einführung der Pflicht.

Ärzteschaft hat Bedenken wegen E-Rezept

In der Ärzteschaft hatte es im Vorfeld starke Bedenken gegeben - der ursprüngliche Zeitplan wurde für unrealistisch gehalten. Massive Kritik gab es unter anderem, weil in der Pilotphase seit Sommer statt der geplanten 1.000 lediglich 42 echte Verordnungen die komplette Prozesskette durchlaufen hatten. Apotheker, Ärzte, Zahnärzte und Kliniken warnten eindringlich vor der Einführung im Januar. Der Gesetzgeber müsse handeln und die Einführung absagen. Zuletzt forderte die Kassenärztliche Bundesvereinigung die Praxen auf, weiter Papierrezepte auszustellen, wenn es irgendwelche Zweifel gäbe.

Keine Pflicht für E-Rezept im Januar

Die Digitalverschreibung ist ein Mammutprojekt im Gesundheitswesen, das schon seit längerem Anlaufschwierigkeiten hat. Der Pflichtstart sollte ab Januar verbindlich werden, aber die Verpflichtung wurde aufgeweicht. Die Pflicht sollte sich nur auf diejenigen beziehen, die dazu auch technisch in der Lage sind. Doch selbst diese schwache Vorgabe wird nun vorerst auf Eis gelegt, wie aus dem Schreiben des Ministeriums hervorgeht. Es soll nun vorerst weiter getestet werden. Das E-Rezept soll erst dann eingeführt werden, wenn andere Ziele erreicht werden, die ebenfalls daran gekoppelt sind.

E-Rezept soll Zettelwirtschaft beenden

Laut Bundesgesundheitsministerium soll die Einführung erst gelten, wenn die Erprobung abgeschlossen ist. Sobald die vereinbarten Qualitätskriterien erfüllt sind, soll die Umstellung auf das E-Rezept nach einem noch festzulegenden Rollout-Verfahren erfolgen. Mit dem E-Rezept soll die Zettelwirtschaft bei Rezepten beendet werden: Gesetzlich Versicherte sollen künftig einen QR-Code erhalten, entweder per Smartphone oder ausgedruckt.