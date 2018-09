18.09.2018, 13:15 Uhr

Einer der Tatverdächtigen von Chemnitz kommt frei

Wende im Ermittlungsverfahren zum Tötungsdelikt in Chemnitz: Der 22-jährige Iraker Yousif A., der seit drei Wochen in U-Haft sitzt, kommt auf freien Fuß. Der Haftbefehl gegen einen Syrer bleibt indes in Kraft.