Einen Tag umsonst arbeiten gegen die Hitze?

Bei unseren Nachbarn in Frankreich ist es schon seit fast 20 Jahren gelebte Praxis: An einem Tag im Jahr arbeiten die Angestellten unbezahlt: dem sogenannten Solidaritätstag. Ins Leben gerufen wurde der Tag nach einer großen Hitzewelle, bei der mehr als 15.000 Menschen starben.

Im Sommer 2003 sind bei Rekordtemperaturen in Frankreich vor allem Senioren und Seniorinnen ums Leben gekommen. 2004 wurde deswegen der Solidaritätstag eingeführt. Er finanziert Aktionen für ältere, behinderte und geschwächte Menschen. Angestellte in Frankreich arbeiten an diesem Tag ohne Bezahlung. Oder sie haben einen freien Tag, der anschließend von ihrem Urlauskonto abgezogen wird. Der Lohn dieses Tages fließt direkt in die nationale Solidaritätskasse. Daraus werden Maßnahmen des französischen Hitzeplans bezahlt.

Nationaler Hitzeplan in Frankreich

Wenn es in Frankreich besonders heiß wird, tritt ein Stufenplan in Aktion. So rufen zum Beispiel Behördenmitarbeiter ältere Menschen an oder besuchen sie, um sicherzustellen, dass es ihnen trotz der Hitze gut geht. Außerdem stellen Städte und Gemeinden kühlere Säle zur Verfügung, damit sich die Menschen dort erfrischen können.

Nicht nur die Angestellten finanzieren die Maßnahmen des französischen Hitzeplans mit. Auch Chefs und Chefinnen zahlen in die nationale Solidaritätskasse ein. Sie beteiligen sich über eine jährliche Sonderabgabe in Höhe von 0,3 Prozent des Personalaufwands. Die Summe, die durch den Solidaritätstag zusammenkommt, wird für dieses Jahr auf etwa drei Milliarden Euro geschätzt. Insgesamt wird allerdings ein Budget von 35 Milliarden Euro benötigt. Der Fehlbetrag wird über die allgemeinen Sozialbeiträge finanziert.

Hitzeaktionsplan in Nürnberg angekündigt

Nürnberg will kommende Woche über einen eigenen Hitzeaktionsplan abstimmen. In der dicht bebauten Stadt kommt es teilweise zum sogenannten Backoffen-Effekt, wie Stadträtin und Umweltreferentin Britta Walthelm im Info-Podcast von BR24 "Dreimal besser" erklärt. Es heizt sich stark auf und kühlt nicht richtig ab – auch nachts nicht.

Die Grünen-Politikerin hat den Hitzeaktionsplan mit ins Leben gerufen. 16 Punkte listet der Katalog auf. Dazu zählt etwa die Einrichtung von "coolen Straßen und Plätzen", wie es im Plan heißt. Damit sind nicht besonders hippe Orte gemeint, sondern dass die Stadt im öffentlichen Raum schattige und kühlere Bereiche schafft, zum Beispiel durch Sonnensegel. Eine andere Idee sind Luftbefeuchter, so wie man sie laut Walthelm ganz oft in Südeuropa sieht. Angedacht ist auch eine spezielle Karte, die kühle Orte anzeigt, an die man sich an besonders heißen Tagen zurückziehen kann. Wie Kirchen oder Einkaufszentren.

Mehr Wasser für alle

Nürnberg plant auch, mehr Trinkwasserbrunnen in der Stadt aufzustellen. Wasser soll möglichst immer verfügbar sein. In vielen Ländern ist dieser Wunsch nicht erfüllbar, weil es an Wasser mangelt. Hier könnte künftig die Erfindung eines Schweizer Doktoranden zum Zuge kommen. Iwan Hächler, Doktorand an der ETH Zürich im Bereich Thermodynamik, hat einen speziellen Kondensator entwickelt, der aus Luftfeuchtigkeit Trinkwasser herstellen kann – und das ganz ohne Energie. Wie dieser Apparat funktioniert und welche Einsatzmöglichkeiten es gibt, wird in der aktuellen Podcastfolge von "Dreimal besser" erklärt.