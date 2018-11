Eine Tote und 47 Verletzte bei Spritpreis-Demos in Frankreich

Bei Protesten gegen hohe Spritpreise in Frankreich ist eine Frau ums Leben gekommen. Eine Autofahrerin sei angesichts einer Straßenblockade in Panik geraten und habe eine Demonstrantin überfahren, wie Frankreichs Innenminister Christophe Castaner und der zuständige Präfekt am Samstag bei einer live im Fernsehen übertragen Videoschalte bestätigten. Der Unfall ereignete sich in Pont-de-Beauvoisin, nördlich von Grenoble. Laut dem Präfekten hatten einige der rund 40 Teilnehmer der Straßenblockade auf einen Pkw getrommelt - die Fahrerin geriet daraufhin in Panik und trat aufs Gas.

Viele Protestaktionen nicht angemeldet

Zudem wurden bislang landesweit mindestens 47 Menschen bei den Protesten verletzt, drei von ihnen schwer. Das Problem sei, dass viele Proteste nicht offiziell angemeldet wurden, so Castaner. Auf einer Pressekonferenz sagte er, er wolle die Franzosen nicht in ihrer Versammlungsfreiheit einschränken, dennoch sei aber ein Mindestmaß an Organisation erforderlich, um solch tragische Unfälle zu vermeiden.

Sprit soll noch teurer werden

Der Protest richtet sich unter anderem gegen von der Mitte-Regierung geplante Steuererhöhungen auf Benzin und Diesel. Die Bewegung "Gilets Jaunes" ("Warnwesten" - diese müssen französische Autofahrer immer dabei haben) hat für Samstag in ganz Frankreich zu Blockaden von Verkehrsachsen, Kreisverkehren und Mautstellen aufgerufen. Insgesamt hätten im Land rund 124.000 Menschen an rund 2.000 Protestaktionen teilgenommen, sagte Innenminister Castaner laut der Nachrichtenagentur AFP. 24 Menschen wurden demnach festgenommen, 17 befinden sich in Polizeigewahrsam. 3.000 zusätzliche Sicherheitskräfte waren in ganz Frankreich im Einsatz, wie der französische Sender BFMTV unter Berufung auf Polizeikreise berichtete.

Die meisten Franzosen unterstützen die Proteste

Castaner hatte die Demonstranten bereits am Dienstag gewarnt. "Überall, wo es eine Blockade geben wird - und damit ein Risiko für Sicherheitseinsätze und auch den freien Verkehr -, werden wir einschreiten", sagte er im Sender BFMTV. In der Bevölkerung genoss der Protest vorab eine große Zustimmung: Laut einer Umfrage für den Sender France unterstützen drei Viertel der Franzosen die "Gilets Jaunes".