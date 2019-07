Eine Resolution gegen Trumps Rassismus

Die hitzige Debatte um Trumps rassistische Äußerungen vom Wochenende reißt nicht ab - weiterhin sind die Tweets des Präsidenten das Thema in den großen Nachrichtensendungen des Landes.

Doch auch politisch hat die Diskussion längst die große Bühne erreicht: Die Demokraten brachten kurzfristig eine Resolution in den Kongress ein. In einem Votum sollten sich den Abgeordneten entscheiden, ob sie die Äußerungen Trumps "scharf verurteilen" oder eben nicht.

Klares Votum nach hitziger Debatte

Das Abstimmungsergebnis – fast wie erwartet: 240 überwiegend demokratische Abgeordnete stimmten mit Ja. 187 ausschließlich republikanische Abgeordnete stimmten mit Nein. Gerade einmal vier Republikaner wichen bei der Abstimmung von der Parteilinie ab.

Der Abstimmung vorausgegangen war eine hitzige Debatte im Kongress, in der auch die demokratische Mehrheitsführerin Nancy Pelosi deutlich Worte fand:

"Die Äußerungen aus dem Weißen Haus sind beschämend und eklig – und sie sind rassistisch. Für diese gefährlichen Worte des Präsidenten darf es keinen Platz geben." Nancy Pelosi, Demokratin

Geschlossene Reihen bei den Republikanern

Aus den Reihen der Republikaner kam kaum Kritik. Nur eine Handvoll Abgeordneter wagte sich aus der Deckung und verurteilten Trumps Äußerungen, darunter niemand aus der republikanischen Führung.

Trump selbst legte derweil nach:

"Ich glaube, die hassen unser Land." US-Präsident Donald Trump

Die, das sind die vier demokratischen Kongressabgeordneten – allesamt Frauen mit Migrationshintergrund, die seit Wochen von Trump attackiert werden. Am Wochenende forderte er sie via Twitter auf, die USA zu verlassen und in ihre Heimatländer zurückgehen, sollte es ihnen hier nicht gefallen. Drei der vier Frauen sind in den USA geboren, alle besitzen die amerikanische Staatsbürgerschaft.

Aus Trumps Sicht, würden sich die vier nicht patriotisch genug verhalten. Sie hatten zuletzt vor allem Trumps Einwanderungspolitik kritisiert. Trump sagte: "Ich habe hier eine Liste mit Äußerungen von den Abgeordneten – die sind schlecht, so fürchterlich, dass ich sie eigentlich gar nicht lesen will."

Rassismus-Debatte in den USA

Noch deutlicher wurde Trump-Beraterin Kellyanne Conway: "Die vier Frauen repräsentieren ein düsteres Element in diesem Land, die respektieren offenbar nicht unser Militär, nicht unsere Veteranen und unsere humanitäre Hilfe - warum ist das so?"

In den USA, dem Einwanderungsland schlechthin, tobt nun seit Tagen eine Rassismus-Debatte. Trump-Gegner und Trump-Unterstützer stehen sich nach wie vor unversöhnlich gegenüber. Die Demokratische Partei hat gerade Wochen der Flügelkämpfe hinter sich. Zumindest nach außen scheint die Partei seit den rassistischen Äußerungen von Präsident Trump so geeint, wie lange nicht.