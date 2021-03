Eine Reise mit Fragezeichen: AfD-Delegation in Moskau

Eine Delegation der AfD-Fraktion im deutschen Bundestag ist zu Gesprächen nach Moskau gereist. Angeführt wird sie von der Fraktionschefin Alice Weidel.

AfD: Gesprächsfaden nach Russland nicht abreißen lassen

Es ist bereits die zweite offizielle AfD-Reise nach Moskau innerhalb von nur drei Monaten. Und sie fällt in eine Zeit, in der sich die deutsch-russischen Beziehungen um den Gefrierpunkt bewegen: Es sei wichtig, "den Gesprächsfaden zwischen Deutschland und Russland nicht abreißen zu lassen", erklärte Fraktionschefin Alice Weidel. Für deren kleine Delegation stehen unter anderem Gespräche mit Duma-Abgeordneten, Termine im Außenministerium und ein Besuch bei jenem Forschungszentrum auf dem Programm, das den russischen Corona-Impfstoff Sputnik V entwickelt hat.

AfD-Reise nach Moskau löst Kritik aus

Gleich in zweifacher Hinsicht wirft die Reise im politischen Berlin Fragen auf: Zum einen ist Alice Weidel Landesvorsitzende der AfD in Baden-Württemberg. Dort wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Die Reise nach Moskau fällt also mitten in den Wahlkampf.

Zum anderen sind die deutsch-russischen und auch die europäisch-russischen Beziehungen nach dem Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny und dessen Verurteilung auf einem Tiefpunkt angelangt. Aus anderen Parteien ist daher der Vorwurf zu hören, die AfD falle mit ihrem Verhalten der deutschen Außenpolitik in den Rücken.

Die Partei pflegt seit längerem enge Beziehungen nach Moskau und setzt sich unter anderem dafür ein, die nach der Krim-Annexion verhängten EU-Wirtschaftssanktionen aufzuheben.