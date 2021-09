Eine Jeans und eine Impfung: Impfkampagne im Einzelhandel

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn beginnt seine Ausführungen mit einer düsteren Zahl. 90 Prozent der an Covid-19 erkrankten Intensivpatienten in den Krankenhäusern seien nicht geimpft. Man erlebe derzeit eine "Pandemie der Ungeimpften". An die ungeimpften Jüngeren soll sich daher die neue Impfkampagne richten, an der sich der Einzelhandel deutschlandweit intensiv beteiligt.

Einzelhandel erreicht täglich 40 Millionen Menschen

In den Geschäften beginnt nun bundesweit eine groß angelegte Plakatkampagne mit prominenten Gesichtern, verbunden mit mobilen Impfstationen in den Einkaufszentren, auf den Parkplätzen und Flächen der Händler. Für den Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschlands, Stefan Genth, genau der richtige Ort: "Wir kommen auf 40 Millionen Kundenkontakte pro Tag", sagt er. An Gutscheine oder Vergünstigungen denkt der Handel dabei nicht. Es geht vielmehr darum, den Kunden vor Ort die Gelegenheit für Informationen oder eben gleich zur Impfung zu bieten.

"Leben statt Lockdown" – Einzelhandel hat auch Eigeninteresse

Der Einzelhandel - mit Ausnahme der Supermärkte - hat unter der Pandemie schwer gelitten. Monatelang mussten die Geschäfte geschlossen bleiben. Es ist also ganz in ihrem Interesse, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen.

Nur so kann eine Art von Shopping-Normalität einkehren, wenngleich völlig klar ist, dass Schutzmaßnahmen wie Masken noch sehr lange nötig sein werden. Der Chef des Modediscounters kik, Patrick Zahn, sagt, es sei eine Mischung aus Geschäfts- und Privatinteresse. Schließlich hätte er sich die Einschulung seines Kindes neulich auch anders vorgestellt. Ohne die Pandemie.

Solidarität mit den Kleinsten

Der Chef des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, legt sein Augenmerk auf die Kinder. Er appelliert an die Erwachsenen, die unter 12-Jährigen zu schützen. Für die Kleinsten gebe es keinen Impfstoff, für die Erwachsenen schon. Jeder Ungeimpfte werde voraussichtlich an Covid-19 erkranken, bei manchen werde die Erkrankung tödlich verlaufen, so Wieler. Doch je mehr Erwachsene geimpft seien, desto besser seien die Kinder geschützt.

Jens Spahn drückt das unkonventioneller aus. Die Kinder hätten zum Schutz der Älteren auf viel verzichten müssen, nun sollten sich die "Impfmuffel mal zwei Gedanken machen, ob es nicht im Interesse der Kinder wäre, sich für eine Impfung zu entscheiden".