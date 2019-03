Eine Frau für Seehofers Männerriege

Es gibt so manches Foto aus der politischen Laufbahn von Horst Seehofer, das in Erinnerung geblieben ist: Allen voran: das lange Gesicht von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) während Seehofers Standpauke auf dem CSU-Parteitag 2015. Oder Seehofer beim historischen ersten Besuch als bayerischer Ministerpräsident in Prag 2010. Und natürlich: der neue Bundesinnenminister mit seinen acht männlichen Staatssekretären in schlecht sitzenden Anzügen. Ein Bild, das vor genau einem Jahr reichlich Wirbel verursacht hatte. Häme in den sozialen Netzwerken, Kritik von Politikern ganz unterschiedlicher Couleur.

Es hat gedauert, aber künftig kann es ein solches Foto nicht mehr geben. Am Montag - fast auf den Tag genau zwölf Monate nach der Veröffentlichung des Fotos von Seehofers Männerriege - bekommt die Behörde eine neue Bau-Staatssekretärin. Das Bundeskabinett stimmte am Mittwoch der Personalie Anne Katrin Bohle zu. Seehofers Führungsmannschaft gehören künftig also sieben Männer und eine Frau an.

Spott für das "Bundes-Männer-Ministerium"

Das Bundesinnenministerium hatte das Foto mit neun Männern am 23. März 2018 mit der Überschrift verbreitet: "Führungsmannschaft des BMI komplett." Das öffentliche Echo war verheerend, vielfach wurde über das "Bundes-Männer-Ministerium" gespottet. Das Ministerium verteidigte Seehofers Männerriege: Der Minister habe sich für Personen entschieden, die aus seiner Sicht die Richtigen seien, sagte ein Sprecher damals.

Seehofer: "Das war ein schreckliches Bild"

Seehofer räumte später ein: "Das war ein schreckliches Bild." In einem Interview mit der "F.A.Z." betonte er: "Nicht genug, dass da neun Männer standen. Auch die Anzüge waren durchweg kritikwürdig. Der eine zu lang, der andere zu kurz, einer zu groß, einer zu klein." Es sei ein "Bild nur noch zum Vernichten" gewesen. Und der CSU-Politiker versprach: "Wir bauen Frauen auf, und es wird ja auch mal Staatssekretärinnen geben."

Seehofers Frauen-Suche

Die "Bild am Sonntag" berichtete schon vor vielen Monaten, dass Seehofer "händeringend Frauen" für sein Ministerium suche - und schon mehrfach Absagen für das Amt der beamteten Staatssekretäre erhalten habe. Fündig wurde er schließlich in Nordrhein-Westfalen, wo Anne Katrin Bohle im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung die Abteilung für Stadtentwicklung und Denkmalpflege leitete. Da Bau-Staatssekretär Gunther Adler zur künftigen Autobahn-Gesellschaft des Bundes wechselte, war der Weg für Bohles Berufung frei.

Sie sei eine ausgewiesene Kennerin ihres Fachs, lobte Seehofer vergangene Woche seine künftige Mitarbeiterin. Laut "Süddeutscher Zeitung" muss sich die ansonsten männliche Führungsriege auf eine entschlossene, durchsetzungsstarke und unbequeme Kollegin einstellen.

Scheuer-Ministerium noch ganz in Männerhand

Gab es vor einem Jahr noch drei Ministerien mit ausschließlich männlicher Führungsriege, bleibt jetzt nur noch eines. Vor Seehofer hatte schon Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) eine Frau in seine Staatssekretär-Riege berufen. Das einzige Ministerium, das weder von einer Frau geleitet wird noch eine Staatssekretärin hat, ist somit nun das CSU-geführte Bundesverkehrsministerium: Minister Andreas Scheuer hat ausschließlich männliche Staatssekretäre.

Allerdings ist ein Posten im Moment vakant - Scheuer hätte also Gelegenheit, eine Frau in die Leitung seines Ministeriums zu holen. "Es hat uns ein Staatssekretär verlassen - und die Position wird nachbesetzt", heißt es dazu in der Pressestelle des Hauses. Wann das erfolge und wer es sein werde, könne man aber noch nicht sagen.