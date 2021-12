Eine Frau für Schloss Bellevue? Wüst will Bundespräsidentin

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) spricht sich für eine Frau als neue Bundespräsidentin aus. "Nachdem die Union die erste Bundeskanzlerin, die erste Bundesverteidigungsministerin und die erste EU-Kommissionspräsidentin gestellt hat, wäre es nur folgerichtig, wenn sie auch die erste Bundespräsidentin vorschlägt", sagte Wüst der "Welt am Sonntag". Wüst: "Die Zeit ist aus meiner Sicht reif für eine Frau im Schloss Bellevue."

"Frau mit Strahlkraft"

Die Union habe die meisten Wahlfrauen und -männer in der Bundesversammlung, von der das Staatsoberhaupt gewählt wird. "Wir haben bald einen Kanzler, der von zwei Männern vertreten wird. Es wird auch einige Anhängerinnen und Anhänger der Ampel-Parteien geben, die sich mehr Vielfalt gewünscht hätten." Eine Frau "mit Strahlkraft an der Spitze unseres Staates - das wäre gerade angesichts der in dieser Frage etwas einseitigen Personalpläne um Olaf Scholz ein starkes Zeichen", sagte Wüst. Einen Namen nannte der Politiker auf Nachfrage der Zeitung nicht.