Die Auswahl ist deutlich größer als vor fünf Jahren: 24 Wahlvorschläge standen bei der Europawahl 2014 in Deutschland auf den Stimmzetteln, dieses Mal sind es 40. Und im Gegensatz zu Landtags- und Bundestagswahlen haben auch Kleinstparteien Chancen auf ein Mandat: Denn bei der Europawahl gibt es in Deutschland keine Sperrklausel.

Vor fünf Jahren gewannen neben den etablierten Parteien, die im Bundes- und im bayerischen Landtag vertreten sind, auch die Tierschutzpartei, die Familienpartei, die Piraten, die ÖDP, die NPD und Die Partei je einen Sitz im Europaparlament. Dass auch dieses Mal kleine Parteien einen oder mehrere Sitze im Europäischen Parlament ergattern könnten, legten zuletzt Umfragen nahe: Sie sahen Kleinparteien im Aufwind. So könnte beispielsweise die ÖDP von der großen Aufmerksamkeit profitieren, die sie durch das erfolgreiche Volksbegehren "Rettet die Bienen" in den vergangenen Wochen bekam.

Wie stark werden die Rechtspopulisten?

Besonders groß ist die Spannung heuer aber aus anderen Gründen. Da ist zunächst die Frage: Wie stark werden die Rechtspopulisten im neuen Europaparlament? Meinungsforschern zufolge könnten sie im Vergleich zu 2014 Zuwächse verzeichnen – allen voran die italienische Lega von Matteo Salvini und der französische Rassemblement National von Marine Le Pen, aber auch die AfD in Deutschland.

Unisono warnt daher das Spitzenpersonal der pro-europäischen Kräfte in der Mitte seit Wochen vor einem Rechtsruck in Europa. Im bayerischen Landtag beispielsweise demonstrierten am Donnerstag CSU, Grüne, Freie Wähler, SPD und FDP seltene Einigkeit, als sie sich in der Aussprache über die Regierungserklärung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) übereinstimmend von Nationalisten abgrenzten.

Einhellig ergaben Umfragen in Bayern und Deutschland zuletzt ein deutlich größeres Interesse an der Europawahl als vor fünf Jahren. Man darf gespannt sein, ob sich das auch in einer höheren Wahlbeteiligung niederschlägt.

CSU braucht hohe Wahlbeteiligung in Bayern

Auf eine deutlich höhere Wahlbeteiligung vor allem in Bayern als 2014 hofft insbesondere die CSU. Als einzige Partei tritt sie ausschließlich im Freistaat an. Für die Frage, wie viele Abgeordnete die CSU ins EU-Parlament schicken darf, ist letztlich nicht die Prozentzahl in Bayern entscheidend, sondern der CSU-Anteil an allen Stimmen in Deutschland.

Vor fünf Jahren kamen gleich zwei Faktoren zusammen: Zum einen brachen die Christsozialen in Bayern um 7,6 Prozentpunkte auf 40,5 Prozent ein. Zum anderen lag aber auch die Wahlbeteiligung im Freistaat (40,9 Prozent) deutlich unter dem Bundesdurchschnitt (48,1 Prozent). Damit verlor die CSU auf Bundesebene proportional noch stärker. Durch den Rückgang von 7,2 auf 5,3 Prozent büßten die Christsozialen gleich drei ihrer bis dahin acht Mandate ein.

Erster Gradmesser für den neuen CSU-Chef

Für Markus Söder ist es die erste Wahl seit seinem Aufstieg zum CSU-Chef – und somit ein erster Gradmesser im neuen Amt. Nach den schlechten CSU-Resultaten bei der Bundestags- und der Landtagswahl ist die Sehnsucht in der Partei nach einem Erfolgserlebnis groß.

Stimmenzuwächse erhoffen sich die Christsozialen vor allem durch den viel beschworenen "Weber-Effekt": Parteivize Manfred Weber ist Spitzenkandidat der gesamten konservativen Europäischen Volkspartei und gilt als aussichtsreicher Kandidat auf den wichtigsten Posten, den die EU zu vergeben hat: das Amt des EU-Kommissionspräsidenten. Seine größten Konkurrenten sind der niederländische Sozialdemokrat Frans Timmermans und die dänische Liberale Margrethe Vestager.

SPD drohen herbe Verluste in Bremen und im Bund

Auf Bundesebene sagten Meinungsforscher zuletzt sowohl den Unionsparteien als auch der SPD große Verluste gegenüber 2014 voraus. Die Union könnte unter die 30-Prozent-Marke rutschen, besonders dick könnte es an diesem Wahlsonntag aber für die leidgeprüften Sozialdemokraten kommen: Bei der gleichzeitig stattfindenden Bürgerschaftswahl in Bremen könnte die SPD nach mehr als 70 Jahren von der CDU als stärkste Kraft abgelöst werden, bei der Europawahl droht der Partei erstmals ein Absturz auf bundesweit weniger als 20 Prozent. Sollte es dazu kommen, bekäme die Debatte über die Zukunft von Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles neue Nahrung.

Die Grünen können sich Umfragen zufolge Hoffnungen machen, die SPD als zweitstärkste Kraft hinter der Union abzulösen. Auch das wäre bei einer bundesweiten Wahl ein Novum. Die FDP könnte gegenüber der schwachen Europawahl 2014 (3,4 %) wieder ein paar Punkte zulegen, die Linken lagen in Umfragen in etwa auf dem Niveau der vorherigen Europawahl (7,4 %). Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger hofft zwar, statt bisher einer Abgeordneten künftig drei zu stellen. Laut dem jüngsten BayernTrend droht der Partei zumindest im Freistaat aber ein ähnlich schwaches Resultat wie 2014 (4,3 %).

Zahlen zur Europawahl ab 18 Uhr

Eine Prognose zum Wahlergebnis in Deutschland und in Bayern wird - wie bei anderen Wahlen auch - um 18 Uhr veröffentlicht, anschließend folgen mehrere Hochrechnungen. Vorläufige Ergebnisse aus bayerischen Städten und Landkreisen sind ab ca. 19 Uhr hier bei BR24 zu finden. Das vorläufige amtliche Endergebnis für Deutschland wird nach Mitternacht erwartet.