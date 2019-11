Einbruch in Dresdens Schatzkammer Grünes Gewölbe

In den frühen Morgenstunden ist es Dieben gelungen, in Dresdens Schatzkammer, das Grüne Gewölbe, einzudringen. Die Räume des Museums sind eigentlich streng gesichert. Zur Stunde befinden sich Dutzende Polizeifahrzeuge an Ort und Stelle, das Ausmaß des Verlusts ist nach Polizeiangaben aber noch nicht abzusehen. Laut Medienberichten soll der Schaden in die Millionen gehen.

Einbrecher sollen Stromverteiler zerstört haben

Einem Bericht der "Bild" zufolge hatten die Täter einen Stromverteiler im Außenbereich zerstört und so das Alarmsystem lahmgelegt. Im Anschluss sollen die unbekannten Täter laut der Zeitung durch ein Eckfenster in die Kunstsammlungen im Residenzschloss eingestiegen sein, in der sich große Teile des Wettinerschatzes befinden. Die Einbrecher sollen historischen Schmuck, Diamanten und Edelsteine gestohlen haben.

Sachsens Ministerpräsident zeigt sich bestürzt über den Einbruch. "Nicht nur die Staatlichen Kunstsammlungen wurden bestohlen, sondern wir Sachsen", so Michael Kretschmer.

Schatzkammer des Kurfürsten

Sachsens Kurfürst August der Starke ließ das Grüne Gewölbe als Schatzkammer zwischen 1723 und 1730 anlegen. Der Name leitet sich von den ehemals malachitgrün gestrichenen Säulenbasen und -kapitellen in den ursprünglichen Gewölberäumen her.

Das Grüne Gewölbe ist weltbekannt für seine Kunstschätze. Dort lagern unter anderem Gold und Edelsteine, Porzellan und Kunstwerke aus Bernstein. Heute wird die umfangreichste Kleinodiensammlung Europas in zwei Abteilungen präsentiert. Der historische Teil befindet sich im Erdgeschoss des Residenzschlosses in den authentisch wiederhergestellten Räume der Sammlung. Eine Etage weiter oben zeigt das Neue Grüne Gewölbe besondere Einzelstücke.

Wertvollstes Ausstellungsstück derzeit verliehen

Eines der wertvollsten Stücke des Grünen Gewölbes wird derzeit im Metropolitan Museum of Art in New York ausstellt - der Grüne Diamant. Das Hut-Schmuckstück mit dem einzigartigen Stein von 41 Karat und natürlicher Färbung gilt als spektakulärste Leihgabe der Ausstellung "Making Marvels: Science and Splendor at the Courts of Europe" des Metropolitan Museum of Art.