Einbruch bei US-Politikerin Nancy Pelosi – Ehemann verletzt

Der Ehemann der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi ist bei einem Einbruch in ihr Wohnhaus in San Francisco mit einem Hammer verletzt worden. Paul Pelosi sei zuhause gewaltsam von einem Angreifer überfallen worden, der ihn "mit dem Tod bedrohte, während er verlangte, die Vorsitzende des Repräsentantenhauses zu sehen", erklärte Nancy Pelosis Sprecher Drew Hammill am Freitag.

Einem Insider zufolge soll er "Wo ist Nancy?" gerufen haben. Das Motiv sei noch unklar, sagte der Polizeichef von San Francisco, William Scott. Nancy Pelosi hielt sich zum Zeitpunkt des Angriffs in Washington auf.

Motiv des Angreifers noch unklar

Der 82-Jährige sei in eine Krankenhaus gebracht worden, wo er an dem erlittenen Schädelbruch sowie schweren Verletzungen an seinem rechten Arm und seinen Händen erfolgreich operiert wurde, wie das Büro der Präsidentin des US-Repräsentantenhauses mittteilte. "Seine Ärzte erwarten eine vollständige Genesung", so Sprecher Drew Hammill.

Der 42-Jährige Angreifer ist nach Angaben der Polizei festgenommen und ebenfalls ins Krankenhaus gebracht worden. Ihm werden unter anderem versuchter Mord, Angriff mit einer tödlichen Waffe und Einbruch zur Last gelegt, wie Scott sagte. Das Motiv des Mannes ist demnach unklar.

Angriff eineinhalb Wochen vor US-Zwischenwahlen

Der Vorfall ereignete sich nur etwa eineinhalb Wochen vor den Zwischenwahlen am 8. November und schürt die Furcht vor politischer Gewalt im Vorfeld der Abstimmung. Es werden gut ein Drittel des Senats und das gesamte Repräsentantenhaus neu gewählt. Derzeit haben die Demokraten von US-Präsident Joe Biden und Nancy Pelosi die Mehrheit im Repräsentantenhaus, könnten sie aber bei den Wahlen verlieren und damit auch Pelosi ihr Spitzenamt. Protokollarisch ist sie in den USA die Nummer drei nach Biden und Vize-Präsidentin Kamala Harris. Pelosi wird häufig von den Republikanern kritisiert und ist oft Ziel verbaler Attacken.