01.10.2019, 13:46 Uhr

Ein Toter und mehrere Verletzte bei Gewalttat in Finnland

Bei einer Gewalttat in einer Berufsschule in einem finnischen Einkaufszentrum ist ein Mensch getötet worden. Zehn Menschen seien in der Nähe der Stadt Kuopio verletzt worden, zwei davon schwer, teilte die Polizei mit. Eine Person wurde festgenommen.