vor 3 Minuten

Ein Toter bei Lawinenabgang in Reutte

Bei dem Lawinenabgang in den Ammergauer Alpen bei Reutte in Tirol ist eine Person getötet worden. Mehrere Opfer wurden gerettet, darunter auch ein Schwerverletzter. Die Suchaktion an der bayerisch-österreichischen Grenze läuft weiter.