Ein Nürnberger hat es mitentwickelt: Das E-Rezept kommt

Der Patient kann wählen: Papier-Ausdruck oder App

Für die Patientin oder den Patienten ändert sich nach der offiziellen Einführung des E-Rezepts also erst einmal großartig nichts, wenn sie oder er nicht möchte – außer das Aussehen des Zettels, der in der Apotheke abgegeben wird. Ralf König spricht dabei von einer "Transformation" auf dem Weg zu einer rein digitalen Lösung: "Der Ausdruck ist niederschwellig und für jeden geeignet. Diejenigen, die digital affin sind, können sich aber auch die E-Rezept-App der Gematik herunterladen." Ab Januar 2022 erhalten Patienten über diese App einen datenschutzkonformen und sicheren Zugang zu ihren Rezeptdaten. Um die App zu aktivieren, braucht man allerdings die neueste Generation der elektronischen Gesundheitskarte von der Krankenkasse mit NFC-Schnittstelle und dazugehöriger Pin. Daran hapert es noch bei vielen.

Der Rezept-Code kommt aufs Smartphone

Aber ist man einmal authentifiziert, bekommen angemeldete Nutzerinnen und Nutzer im Anschluss an eine Videosprechstunde oder nach dem Besuch einer Praxis automatisch ihre Rezept-Codes aufs Smartphone. Darin enthalten sind alle wichtigen Informationen zu den Medikamenten inklusive der Einnahmehinweise. "Ich kann jetzt entweder in der Apotheke den Code abscannen lassen oder aber von zu Hause aus meine Medikamente reservieren", erklärt Ralf König die Funktionsweise der App. "Dazu suche ich mir eine Apotheke aus. Ich kann zum Beispiel über die Entfernung suchen. Dazu gehe ich dann auf die Apotheke meiner Wahl und kann entweder mein Medikament zur Abholung reservieren oder, wenn die Apotheke das anbietet, einen Botendienst beauftragen."

Daten können in die elektronische Patientenakte überführt werden

In der App wird die Medikation 100 Tage gespeichert. So können die verordneten Arzneimittel beispielsweise auch in der Videosprechstunde, bei einem neuen Arzt oder im Krankenhaus vorgezeigt werden, weil sie auf dem Smartphone immer mit dabei sind. Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten soll so besser vorgebeugt werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, die gespeicherten Informationen in die elektronische Patientenakte zu überführen. Diese sind dann für den Patienten selbst, aber auch für jeden, dem man darauf den Zugriff erlaubt, schnell und sicher einsehbar – beispielsweise behandelnde Ärzte oder Apotheker.

Wie steht’s um die Sicherheit?

Schneller, bequemer, aber auch sicherer wird es sein, das E-Rezept. Davon ist Ralf König überzeugt. Momentan habe der Arzt oder die Ärztin die gesamten Verordnungsdaten im Computer und druckt sie auf ein Papier, sagt König. "Ich als Apotheker muss es dann wieder vom Papier übertragen mit den Medikationsinformationen und ergänzen. Dann drucke ich wieder aus. Im Abrechnungszentrum wird dasselbe wieder gemacht. Da wird vom Papier wieder digitalisiert und der Datensatz an die Krankenkasse geschickt."

Künftig werde dieser Vorgang wesentlich sicherer, weil es keine Lese- oder Übertragungsfehler dazwischen mehr geben wird. Die Daten werden zentral in der sogenannten Telematik-Infrastruktur, einem sicheren Netzwerk, abgelegt. "Nur die Apotheke kann die Codes des E-Rezepts auch entschlüsseln. Jemand anders kann nichts damit anfangen", so König weiter. "Es ist wesentlich sicherer, was die Datenübermittlung betrifft, es werden weniger Fehler auf diese Weise passieren. Zudem habe ich, wenn er das möchte, mehr Informationen vom Patienten über seine Medikation."

Ralf König ist sicher: Künftig wieder mehr Zeit für Beratung

Je mehr Informationen der Nürnberger Apotheker über seine Patienten hat, desto besser kann er diese im Arbeitsalltag beraten. "Ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir wieder Zeit haben, mit dem Mensch zu sprechen und seine Fragen zur Medikation zu klären." Der Kontakt sei das Allerwichtigste, sagt Ralf König, denn es gehe um Menschen. "Deswegen habe ich die Möglichkeit, auch wenn ich digital in der E-Rezept-App unterwegs bin, über eine Chat-Funktion mit der Apotheke in Austausch zu gehen und natürlich kann ich auch jederzeit mit meiner Apotheke per Telefon in Kontakt treten", oder eben mit dem Ausdruck persönlich vorbeikommen.