Ein künstlicher Eisberg für die Wüste

Schneebedeckte Berge, wilde Flüsse, sattes Grün und rundgeschliffene graue Steinberge: Die Hochgebirgswüste von Ladakh gehört zu den eindrucksvollsten Landschaften der Erde. Je nach Tages- und Jahreszeit wechseln die Farben. Es ist ein Schauspiel, das dem Besucher das bisschen Atem raubt, das einem auf 4.000 Metern Höhe noch geblieben ist. Aber Ladakh geht das Wasser aus.

"Ladakh ist ein unglaublich verletzliches Ökosystem", sagt Sonam Wangchuk. Es ist "eines, das vom Klimawandel betroffen ist, wie kaum eine andere Region der Welt". Wangchuk stammt von hier. Er hat in Frankreich Bergbau studiert, seinen Doktor gemacht. Vor zehn Jahren ist er zurückgekehrt in seine Heimat.

Wangchuk deutet auf einen kahle, 6.000 Meter hohe Bergspitze. "Dort gab es bis vor ein paar Jahren noch Gletscher." Wie auch in den Alpen schmelzen im Himalaya die Gletscher immer schneller weg. Das liegt daran, dass es wärmer geworden ist. Es liegt aber auch daran, dass deutlich weniger Regen fällt.

Künstliche Eisberge in der Form von riesigen Kegeln

"Gletscher gibt es fast nur noch in den ganz hohen Regionen", sagt Wangchuk. Doch die fangen erst später im Jahr an zu schmelzen. Für die Bauern bedeutet das, dass im Frühjahr das Wasser fehlt, um die Felder zu bewässern. Im heißen Sommer schmelzen Schnee und Eis dann umso schneller. Dann ist es aber zu spät für das ausgesäte Getreide. Dafür hat Wangchuk eine Lösung gefunden: Künstliche Eisberge in der Form von riesigen Kegeln.

Im Herbst sind er und seine Männer überall in Ladakh unterwegs. Die Gletscher sind noch vom Sommer erwärmt, die Schmelzwasserbäche führen viel Wasser. In einem großen Schlauch leiten sie das Wasser ab und versprühen es. Die Lufttemperatur ist bereits unter null Grad. Daher friert der feine Wassernebel sofort. Nach und nach türmt sich ein riesiger Eisberg auf: Bis zu 50 Meter, 700.000 Liter Wasser. "Das geht ganz ohne Energie. Wir nutzen das Gefälle", erklärt Wangchuk. "Eis-Stupas" nennen sie die künstlichen Berge, denn mit ihrer Kegelform erinnern sie an Stupas, buddhistische Tempel, die überall in Ladakh zu finden sind.

Hartes Leben in den indischen Bergtälern

Weiter unten im Tal sind sie dankbar für die künstlichen Eisberge. Ladakh ist etwas größer als Niedersachsen. Doch nur rund 240.000 Menschen leben hier. Landwirtschaft wird hier noch betrieben wie vor Hunderten von Jahren. Zwei Yaks ziehen einen Pflug. Dahinter ein Mann und eine Frau. Ernste Gesichter. Das Leben hier auf 3.000 Metern Höhe ist hart. Sie bauen Getreide an und Aprikosen. Durch die hohe UV-Strahlung im Sommer bekommen diese ein ganz intensives Aroma und sind in ganz Indien beliebt.

Bis vor kurzem sind sie hier ganz gut zurecht gekommen mit dem Schmelzwasser aus den Bergen. Doch das ist vorbei. "Letztes Jahr war es katastrophal", erzählt die Bäuerin Stanzin Dolkar. "Da hatten wir gar kein Wasser. Dieses Jahr im Januar gab es zum Glück viel Schnee. Und dann haben wir jetzt auch die Eis-Stupa, deshalb ist es viel besser." Mit Schaufel und Hacken leiten sie im Frühjahr das Schmelzwasser aus dem künstlichen Eisberg über die Felder. Das hilft über die wasserarme Zeit.