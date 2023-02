Ein Jahr Ukraine-Krieg: Frieden ohne Waffenlieferungen?

Am 24. Februar jährt sich der russische Angriff auf die Ukraine: Seit bald einem Jahr wehren sich Ukrainerinnen und Ukrainer gegen Putins Truppen. Erst kürzlich kam die Zusage der westlichen Unterstützerstaaten, der Ukraine Panzer zu liefern. Derzeit werden ukrainische Soldaten an ihnen geschult. Die ersten Panzer werden voraussichtlich im April an der Front in der Ukraine eintreffen. Derzeit wappnet sich die Ukraine auf eine neue Offensive russischer Truppen.

Kommt die Eskalation zum Jahrestag?

Während einige Beobachter eine russische Großoffensive erwarten, sieht Militärökonom Markus Keupp von der Militärakademie der ETH Zürich dafür keine Anzeichen.

"Offensive heißt, sie, müssten massiv Material und Personal zusammenziehen, das heißt also erst mal hinter der Front Reserven bilden und diese dann so ausstatten, dass sie tatsächlich in einem geschlossenen Verband mit großer Geschwindigkeit vorstoßen können auf einem langen Frontabschnitt und so die Front durchbrechen." Marcus Keupp, Militärökonom an der Militärakademie der ETH Zürich

Solange das nicht passiert, glaubt Keupp nicht an eine Großoffensive.

Putin im Zugzwang und unter Zeitdruck?

Er könne sich nur vorstellen, dass der Kreml-Chef mit Blick auf die Ankunft westlicher Panzer an der Front in den kommenden Wochen versuchen könnte, das verbleibende Zeitfenster zu nutzen: "Deswegen versucht er vermutlich irgendeinen Durchbruch zu erzielen, in der Hoffnung, er könnte die Ukraine damit zurückwerfen. Ich glaube allerdings, das ist mehr Wunschdenken als wirklich realistisch," analysiert Keupp im neuen "Possoch klärt" von BR24 (Video unten).

Ähnlich sieht das der Politikwissenschaftler und Russland-Experte Gerhard Mangott von der Universität Innsbruck. Wenn es eine neue Offensive geben sollte, dann vermutet Mangott sie in der Provinz Donezk. Dort halte die ukrainische Armee noch etwa 40 Prozent des Territoriums, das Russland erobern wollen würde.

"Dazu ist zunächst erforderlich, dass die Städte Bachmut und Wuhledar fallen, die in den letzten Wochen und Monaten so heftig umkämpft waren. Wenn Russland das nicht gelingt, wird auch die Aussicht auf eine Offensive relativ düster sein." Gerhard Mangott, Politikwissenschaftler, Universität Innsbruck

Deswegen sei die russische Vorgehensweise rund um diese beiden Städte in der Provinz Donezk "sehr brutal" und nehme "sehr, sehr viele Opfer in Kauf."

Bachmut: Sinnbild "des militärischen Irrsinns"

Seit Tagen ist vor allem die Stadt Bachmut im Osten der Ukraine hart umkämpft, immer wieder gibt es russische Angriffe durch Artillerie und mit Bodentruppen. Für den Militärökonom Markus Keupp legt Bachmut die Konsequenzen der militärischen Strategie des Kremls offen: riesige Reserven würden innerhalb weniger Monate vernichtet und könnten nicht in kurzer Zeit wieder aufgebaut werden. "Es ist hart am militärischen Selbstmord, was da gemacht wird."

Russland hat im vergangenen September zwar weite Gebiete der Oblaste Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson annektiert, musste jedoch immer wieder große Rückschläge und Verluste hinnehmen.

Im Video: Ein Jahr Krieg in der Ukraine: Wann endet der Krieg? Possoch klärt!