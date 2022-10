Ein Jahr Opposition: Was hat die CSU in Berlin zu sagen?

Silke Launert hat in ihrer oberfränkischen Heimat eine erstaunliche Erfahrung gemacht. Als die Union im vergangenen Jahr nach 16 Jahren an der Macht in der Opposition landete, mussten sich viele in CDU und CSU erst an die neue Rolle gewöhnen. Und so begann die CSU-Abgeordnete mit dem Start der Ampelkoalition damit, der neuen Regierung auf die Finger zu schauen und zu kritisieren. Aber daheim im Wahlkreis Bayreuth kam das gar nicht so gut an. Kritik an der neuen Bundesregierung habe man ihr zunächst übelgenommen. Am Ende hieß es oft: "Ihr verkraftet es ja nur nicht, dass ihr nicht mehr regiert."

Friedrich Merz vereint die Macht auf sich

Am schnellsten kam Friedrich Merz in der Oppositionsrolle an. Er hatte die Berliner Politik jahrelang von der Seitenlinie aus begleitet und musste sich nicht umstellen. Während einige Abgeordnete von CDU und CSU noch mit dem Verlust der Macht haderten, bereitete er sein Machtzentrum vor. Merz übernahm den CDU-Vorsitz und den Vorsitz der Unionsfraktion. In der CSU blieb Alexander Dobrindt Landesgruppenchef. Er musste seine Leute in der Oppositionsarbeit neu aufstellen.

CSU-Abgeordnete sollen Ampel-Gegenspieler sein

Geht es nach Dobrindts Idealvorstellung, dann treten seine Kolleginnen und Kollegen von der CSU mit den Ministern der Ampelregierung "in den demokratischen Wettstreit, in die Rededuelle im Deutschen Bundestag" ein. Jeder Minister und jede Ministerin von SPD, Grünen und FDP solle einen Widerpart in der CSU haben, der die Regierungspolitik notfalls hart kritisieren kann.

Wortführer sitzen eher in der CDU

Abgesehen davon, dass Friedrich Merz seine Rolle als Oppositionschef deutlich wahrnimmt und viele Themen selbst kommentiert, statt sie den Fachpolitikern zu überlassen, sitzen die restlichen, lautstarken Gegenspieler der Ampelkoalition aber eher in der CDU als in der CSU.

Beispiel Verteidigungspolitik: Waffenlieferungen und Verteidigungsfragen bestimmen seit dem Krieg in der Ukraine die täglichen Debatten. Es wäre die Stunde von CSU-Mann Florian Hahn. Er ist Vorsitzender der Arbeitsgruppe Verteidigung. Bundespolitisch wahrnehmbar sind in der Unionsfraktion aber vor allem zwei Männer aus der CDU. Johann Wadephul und Roderich Kiesewetter sind zwar offiziell "nur" stellvertretende Mitglieder im Verteidigungsausschuss, haben aber in allen verteidigungspolitischen Fragen eine überaus hohe Präsenz.

Ähnlich verhält es sich in der Familienpolitik. Die Gegenspielerin der grünen Ministerin Lisa Paus ist qua Amt die stellvertretende CDU-Parteichefin Silvia Breher. Sie ist familienpolitische Sprecherin der Unionsfraktion. Die CSU-Abgeordnete Dorothee Bär wurde von der Staatsministerin wieder zur normalen Abgeordneten, die sich erneut dem Thema Familie widmet. Und so kommen Pressemitteilungen zur Familienpolitik oft auch mit ihrer Unterschrift.

In der Opposition sind nicht viele Posten zu verteilen

Dorothee Bär ist ein gutes Beispiel für Postenverteilung in der Opposition. Viele Ämter sind nämlich nicht zu vergeben. In der Union sind erst einmal die ehemaligen Minister versorgt worden. Mit Ausnahme von Ex-Verkehrsminister Andreas Scheuer wurden Abgeordnete wie Jens Spahn, Julia Klöckner oder eben Dorothee Bär stellvertretende Fraktionschefs oder bekamen wichtige Sprecherposten. Für die Kollegen auf den hinteren Bänken blieb wieder nichts übrig.

Silke Launert ärgert das. Sie sei selbst in der dritten Legislatur Abgeordnete und bereit für neue Aufgaben. Stattdessen aber muss sie von Landesgruppenchef Alexander Dobrindt vertröstende Worte vernehmen, der sagt, die Chance für die Jungen komme noch: "Unsere Kolleginnen und Kollegen werden dann spätestens in einer Wahlkampfsituation sichtbar sein."

Die Kritik an der Ampel kommt aus München

Die hörbaren Stimmen der CSU in Berlin sind also immer noch die, die es schon zu Regierungszeiten waren. Die Wortführer zu den bestimmenden Themen sitzen überwiegend in der CDU. Die Anführer der CSU wiederum sitzen in München. Wenn Markus Söder der Ampelregierung etwas zu sagen hat, macht er das selbst. Die 45 Abgeordneten der CSU gleichen da eher einer sehr kleinen Oppositionspartei.