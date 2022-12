Krise, Krieg und Kanzlerschaft – Ein Jahr Olaf Scholz

Als Olaf Scholz (SPD) das Kanzleramt von Angela Merkel (CDU) übernimmt, verspricht er: Kontinuität. Er wolle "gerne anknüpfen an die nordostdeutsche Mentalität, die da bisher geherrscht hat. So viel wird sich da nicht ändern."

Keine drei Monate später aber ist alles absolut anders: Ein ernst blickender Bundeskanzler steht vor der blauen Wand im Kanzleramt und spricht aus, was viele denken: "Dieser 24. Februar ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein düsterer Tag für Europa."

Scholz, der sich bis dato in guter alter Merkel-Manier eher auf das Moderieren hinter den Kulissen verlegt hat, muss plötzlich viel erklären, die Zeitenwende, sie wird zur Scholz-Wende, denn wie er kurze Zeit später im Bundestag sagt: "Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe, wie die Welt davor."

Vom Schweiger zum Krisen-Erklärer

Auch Olaf Scholz versucht, sich in dieser neuen Welt zurechtzufinden. Der Kanzler als Krisen-Kommunikator. Er redet zur Nation, um sie im Angesicht des Krieges zu beruhigen: "Aus vielen Äußerungen spricht ernste Sorge, dass sich der Krieg ausweitet – es wäre falsch, so etwas abzutun. Gleichzeitig gilt: Angst darf uns nicht lähmen." Für Scholz beginnt eine Gratwanderung. Er will einerseits nicht den Krieg nach Deutschland holen, andererseits will er dem Vorwurf begegnen, die Bundesregierung tue zu wenig, um die Ukraine in ihrem Kampf gegen die russischen Invasoren zu unterstützen.

Die Botschaft des Kanzlers: You’ll never walk alone

Das Motto des Bundeskanzlers orientiert sich an seiner Vorgängerin: keine waghalsigen Aktionen. Auch wenn er seiner Partei, der Friedenspartei von Bahr und Brandt, im Ukraine-Krieg einiges zumutet. Waffen in Kriegsgebiete, wenn auch nach langem Zögern. 100 Milliarden für die Bundeswehr. Außergewöhnliche Zeiten. "Wir müssen deutlich mehr investieren in die Sicherheit unseres Landes", entscheidet der Kanzler mehr oder weniger allein. Sicherheit und Energie-Sicherheit werden die entscheidenden Herausforderungen. Scholz gibt für die Regierung ein Mutmacher-Motto aus, kurz und bündig und englisch: "You’ll never walk alone." Unterhaken, zusammenstehen. Oder, wie Scholz weiter ausführt: "Niemand wird mit seinen Herausforderungen alleine gelassen."

200 Milliarden gibt es dafür noch einmal obendrauf – um Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen von den steigenden Energie-Kosten zu entlasten. Der Kanzler als Macher und Mutmacher – das ist die Botschaft: "Man kann sagen, das ist hier ein Doppelwumms."

Manager einer auseinanderdriftenden Ampelkoalition

Neben den diversen Wummsen hat der Kanzler noch eine Koalition zu managen, die nicht immer in eine Richtung marschiert. Vor allem die FDP schert gerne aus. Was Olaf Scholz zu einem Machtwort bewegt – indem er im Streit über die AKW-Laufzeitverlängerung zwischen Robert Habeck und Christian Lindner zum Äußersten, seiner Richtlinienkompetenz, greift. Sein Führungsverständnis hatte er zuvor schon erklärt, als ihm im Konflikt um Waffenlieferungen an die Ukraine auch aus den eigenen Ampel-Reihen Untätigkeit vorgeworfen wurde: "Manchen von diesen Jungs und Mädels muss ich sagen, weil ich nicht tue, was ihr wollt, deshalb führe ich."

Scholz – der omnipräsente Kanzler

Der Hashtag "woistscholz", den ihm zu Beginn seiner Amtszeit viele auf Twitter hinterherwarfen, als er oft sehr lange geschwiegen hatte, ist schlecht gealtert. Scholz kann sich auch gar nicht verstecken – die Weltlage erlaubt kein Merkeln, also kein Weiter-So mehr.

Lediglich im nordostdeutschen Stoizismus ist eine gewisse Kontinuität zu erkennen. Der Kanzler lässt sich nicht treiben, je mehr Scholz gedrängt wird, desto sperriger verhält er sich. Ein Jahr Kanzlerschaft – er sei entspannt, sagte Scholz kürzlich, da kam er gerade von dem aufreibenden G20-Gipfel auf Bali zurück. Sein Fazit nach einem Jahr im Amt fällt gebremst positiv aus: "Es hat geruckelt, wie es in schweren Zeiten so ist." Aber, und da fällt er wieder in den schwerfällig-formulierenden Vorkriegs-Scholz zurück: "Wir haben es geschafft dort anzukommen, wo wir sein mussten, damit man durch die schweren Zeiten kommen kann und nach vorne blicken."

Ein Jahr Olaf Scholz: Die Beliebtheitswerte sinken

Die Bundesbürger bewerten den Kanzler ein Jahr nach seinem Amtsantritt deutlich kritischer: