Ein Jahr nach der Flut: Steinmeier besucht Ahrtal

Zum ersten Jahrestag der tödlichen Flutkatastrophe im Ahrtal hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag die betroffenen Landkreise besucht. In einer wiederaufgebauten Weinstube im teilzerstörten Winzerdorf Altenahr traf er am Vormittag mehrere Kommunalpolitiker, Betroffene sowie Helferinnen und Helfer, um über die momentane Lage zu sprechen und sich über den Stand der Aufbauarbeiten zu informieren. Begleitet wurde er von der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).

Anschließend besuchte Steinmeier in einer weiteren flutgeschädigten Ahr-Weinbaugemeinde, in Dernau, eine Schreinerei und ein Weingut. Beide Betriebe waren ebenfalls vom Hochwasser beschädigt worden.

Versprochener Besuch des Bundespräsidenten

Bei seinem letzten Aufenthalt habe er versprochen, die Betroffenen nicht zu vergessen, sagte Steinmeier nach Angaben der Mainzer Staatskanzlei: "Auch deshalb bin ich heute hier, dieses Versprechen einzuhalten, zu sehen, was ist vorangekommen, wo fehlt es noch, und Danke zu sagen."

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte, gerade zum Jahrestag müsse die Politik zeigen, dass sie die Menschen und ihre Not nicht vergesse: "Wir trauern mit den Angehörigen um die Opfer und denken an alle Betroffenen, deren Lebenswerke von den Wassermassen weggerissen wurden."

Ökumensicher Gottestdienst zusammen mit Scholz

Im Anschluss an seinen Besuch im Ahrtal wollte der Bundespräsident weiter nach Euskirchen reisen, um am Abend in der Herz-Jesu-Kirche an einem Gedenkgottesdienst für die Flutopfer in Nordrhein-Westfalen teilzunehmen.

Ebenfalls am Abend will Ministerpräsidentin Dreyer gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am zentralen Gedenken für die rheinland-pfälzischen Opfer der Flutkatastrophe im Kurpark von Bad Neuenahr-Ahrweiler teilnehmen.

Mehr als 180 Tote bei Flut vor einem Jahr

Mehr 180 Menschen sind bei der Hochwasser-Katastrophe im vergangenen Sommer ums Leben gekommen - mindestens 134 davon im Ahrtal. In Nordrhein-Westfalen starben bei der Flut 49 Menschen.