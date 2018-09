Ein Jahr nach dem Diesel-Gipfel: Verbraucherbeirat startet

Die Mitgliederliste ist lang: Zur heutigen konstituierenden Sitzung des Beirates beim Kraftfahrtbundesamt in Flensburg hat das Bundesverkehrsministerium unter anderem das Bundesumweltministerium, das Bundesjustizministerium, den TÜV Nord, den ADAC sowie Natur- und Verbraucherschützer eingeladen. Auch der mächtige Automobilindustrieverband VDA wird dabei sein – und das, obwohl die noch zu verabschiedende Geschäftsordnung vorsieht, Mitglieder im Beirat dürften "nicht Unternehmen oder deren Vertreter werden, die Adressaten von Anforderungen des KBA sein könnten".

"Es hat natürlich ein Geschmäckle, dass der mächtigste Lobbyverband, der eigentlich überprüft werden soll, mit am Tisch sitzt", sagt BUND-Verkehrsexperte Jens Hilgenberg. Auch Mitglieder des Beirates sagen hinter vorgehaltener Hand, dass sie die Teilnahme des VDA am Beirat für bemerkenswert halten.

Beirat auf Diesel-Gipfel beschlossen

Die Gründung des Gremiums ist eine Folge des Diesel-Gipfels im Bundesverkehrsministerium im August vergangenen Jahres. Dort hatten sich die vertretenen Bundesminister und Ministerpräsiden aus mehreren Bundesländern darauf geeinigt, dass für alle Fragen im Zusammenhang mit den beschlossenen Software-Updates für ältere Diesel-Fahrzeuge "ein Verbraucherbeirat beim Kraftfahrtbundesamt eingerichtet" werden soll.

Schwerpunkt der Arbeit: Beratung zur Diesel-Umrüstung

In der Konzeption für den Beirat, die BR Recherche vorliegt, ist festgelegt, dass der Beirat "insbesondere die Fragen der Verbraucherrechte im Zusammenhang mit der Umrüstung von Dieselfahrzeugen behandeln" soll. Er soll zudem für "eine deutliche Steigerung der Transparenz der Arbeiten" des Kraftfahrtbundesamtes sorgen und die "im Zusammenhang mit der Erteilung von Typgenehmigungen und der Durchführung der Marktüberwachung entstehenden Verbraucher-, Umwelt- und Wirtschaftsfragen diskutieren und hierzu Empfehlungen abgeben". Auch eine Beratung des Kraftfahrtbundesamtes sowie "grundsätzliche Äußerungen oder Stellungnahmen zu auftretenden Umweltfragen" sind vorgesehen.

Bundesverkehrsminister Scheuer: Beirat soll uns besser machen

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer verspricht sich von der Arbeit des neuen Gremiums viel: "Der Beirat soll uns mit seinen Experten helfen, noch einen Tick besser zu werden. Er gibt uns die zusätzliche Möglichkeit, Themen zu antizipieren und in unserer Verwaltungsstruktur abzubilden". Nach einem Jahr Arbeit ist eine Evaluierung der bis dahin vorliegenden Ergebnisse vorgesehen. Danach will das Bundesverkehrsministerium den KBR-Beirat als ständige Einrichtung fixieren.

Experten: Gefahr der Symbolpolitik

Allerdings warnen Experten bereits davor, die Erwartungen an den Beirat zu hoch zu schrauben. Stefan Bratzel, Leiter des Center of Automotive Management an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch-Gladbach sagte dem Bayerischen Rundfunk: "Wenn diese Beiräte nicht entsprechende Kompetenzen bekommen und die Zusammensetzung nicht funktioniert, dann ist es eher Symbolpolitik als tatsächlich substantielle Politik mit einer entsprechenden Wirkung."