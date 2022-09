Ein Jahr im Bundestag: Was ist das nur für ein Leben?

Nach einem halben Jahr: Kaum Privatleben, kaum Kraft mehr

Ständig kommen neue Aufgaben dazu: Zum Beispiel innerhalb von drei Tagen seine erste Bundestagsrede vorzubereiten. Thema: Verbraucherrechte stärken. Die Tage im Regierungsviertel in Berlin sind lang. Oft hat Al-Halak erst spät abends oder in der Nacht Feierabend. Dann fällt er todmüde ins Bett – in einem Hotelzimmer. Er hat keine Wohnung in der Hauptstadt. Der junge Mann aus Niederbayern erzählt:

"Ein Privatleben hast du nicht. Man arbeitet gefühlt durchgehend und ist tief in seiner Arbeit drin. Danach geht man nach Hause oder ins Hotel, schläft und geht wieder in die Arbeit. Das ist traurig und einsam."

Plötzlich wirkt der Glanz der ersten Tage im Parlament wie verflogen.

Zu Beginn seines neuen Lebens als Bundestagsabgeordneter nimmt Muhanad Al-Halak über zehn Kilo ab. Und es gibt Tage, an denen er so gestresst ist, dass er Migräne bekommt. An einem besonders schlimmen Tag, nach einem Terminmarathon, muss er sich sogar an einem Straßenrand mitten in Berlin übergeben – so schlecht ist ihm geworden. Er ist am Ende seiner Kräfte. "Mir war das so unangenehm. Ich musste weg von der Straße", erinnert sich Al-Halak.