Ein Jahr Coronavirus: Hätte, hätte … Infektionskette!

Dem mittlerweile berühmten US-Immunologe Anthony Fauci war die Bedeutung der Entdeckung aus Bayern sofort klar und auch die Tragweite. Wenn es stimmte, dass die neue Krankheit aus China auch ohne erkennbare Symptome weitergegeben werden könne, würde sich dieses Virus schneller verbreiten, als Ärzten, Gesundheitsexperten und Politikern in aller Welt lieb wäre.

Leider verloren sich jedoch sowohl das deutsche Robert-Koch-Institut wie auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Zweifeln an der sauber hergeleiteten Entdeckung der Münchner Ärztin Camilla Rothe - statt geeignete Maßnahmen zu empfehlen.

Erster positiver Corona-Test in Deutschland

Heute gilt ein 33-jähriger Mann aus Kaufering als Patient Null in Deutschland. Er arbeitete für den oberbayerischen Automobilzulieferer Webasto, mit Sitz in Stockdorf, einem Ortsteil von Gauting. Dort hatte er auch Kontakt zu einer Kollegin aus China, die in der Woche zuvor bei verschiedenen Besprechungen dabei war. Zurück in Shanghai, wurde die Chinesin wenig später positiv auf das neue Virus getestet.

Weil der Webasto-Mitarbeiter am Wochenende Anzeichen einer Grippe spürte, kam er am Montag, den 27. Januar 2020, ins Tropeninstituts der LMU-München. Die Leiterin der Ambulanz, Camilla Rothe, dachte sich nichts weiter dabei: "Es gab dramatische Bilder aus China - von beatmeten Menschen, von leer gefegten Straßen. Das alles wirkte sehr weit entfernt. Und gleichzeitig kam dieser Patient und war extrem unspektakulär krank gewesen." Noch am selben Abend kam das Ergebnis. Positiv. "Wenn man dann tatsächlich die erste ist, die so eine neue Erkrankung diagnostiziert", sagt Camilla Rothe, "ist das schon was besonderes".

Coronavirus-Überträgerin zeigte keine Symptome

Hellhörig wurde Rothe, als ihr die mutmaßliche Überträgerin, die chinesische Kollegin, als vollkommen symptomfrei beschrieben wurde: "Da waren bei mir schon die ersten Alarmglocken an." Weitere Webasto-Mitarbeiter, die in den darauffolgenden Tagen ebenfalls – teils positiv – getestet wurden, bestätigten: Kein Husten. Zum Teil keine Erkältung. Trotz sehr arbeitsintensiver Meetings in der Woche zuvor. Und auch die Chinesin selbst fühlte sich bei einer ersten Befragung während ihres Besuchs in Deutschland beschwerdefrei. Eine leichte Müdigkeit wegen des Jetlags. Nichts weiter. Etwas krank habe sie sich erst Tage später gefühlt. Da war sie bereits zurück in China.

Die Entdeckung, dass ein Virus auch ohne Symptome des Trägers weitergegeben werden kann, ist nichts Ungewöhnliches, aber brisant was die Verbreitung von SARS-CoV-2 angeht, das zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so heißt. Rothe informiert umgehend die Gesundheitsbehörden. Mehr noch. Sie verfasst mit Kollegen einen Artikel und warnt im Fachblatt "New England Journal of Medicine" (NEJM) ganz gezielt vor der asymptomatischen Infektion. Sie bekommt Zustimmung, aus Fachkreisen wohlgemerkt, für Ihre Beobachtung, aber auch massiven Gegenwind zu spüren. Es werden Zweifel geäußert. An ihrer Beobachtung und an den Aussagen der chinesischen Patientin X. Persönlich gekränkt sei sie nicht gewesen, sagt sie rückblickend: "Ich war ein bisschen bestürzt, dass es so schwierig war, dieses relativ triviale Fakt zu vermitteln und dass das nicht gehört werden wollte."

Vielmehr wurde die chinesische Überträgerin von verschiedenen Seiten bearbeitet und damit auch so verunsichert, dass sie offenbar ihrer eigenen Wahrnehmung nicht mehr traute. Geschulte Ärzte waren bei diesen Gesprächen offenbar nicht dabei. Das wurmt die Tropenmedizinerin Rothe bis heute: "Wenn die Symptomatik so unspektakulär ist, dass jemand sein Verhalten nicht ändert, dann ist es eigentlich fast philosophisch zu überlegen: Ist das ein Symptom oder nicht?"

Viel Zeit um Umgang mit der Corona-Pandemie verplempert

Erst Monate später ist unbestritten: Die Frau lag goldrichtig. Im Nachhinein haben die unberechtigten Zweifel an den frühen Erkenntnissen wertvolle Zeit gekostet. Vielleicht wäre das Tragen von Masken viel eher Pflicht, der Reiseverkehr früher eingeschränkt und auch andere Maßnahmen schneller eingeleitet worden. Hätte, hätte … Infektionskette. Immerhin bekommt die Münchner Ärztin eine späte Anerkennung, als das "Time Magazine" Camilla Rothe für ihre Entdeckung zu den 100 einflussreichsten Personen des Jahres 2020 zählt. Neben Anthony Fauci.

Was den Blick in die Zukunft angeht, ist Camilla Rothe vorsichtig: "Auch deswegen, weil im letzten Jahr so wahnsinnig viel spekuliert worden ist und ich selbst so ein bisschen müde bin." Aber sie ist sich sicher, dass das Virus noch für einige Überraschungen gut ist. Vor allem die Mutationen des SARS-CoV-2.

Von anderen Entwicklungen ist Camilla Rothe selbst überrascht worden: "Dass wir zum ersten Jahrestag, des ersten deutschen Falles, schon ein Impfstoff haben oder mehrere, hätte ich definitiv nicht vorhergesagt, vor einem Jahr."