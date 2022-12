Ein Jahr Ampelkoalition – der Anfang und der Neubeginn

Als die Spitzen von SPD, Grünen und FDP vor einem Jahr ihren Koalitionsvertrag vorstellten, durfte auch der gute Hermann Hesse nicht fehlen. SPD-Chefin Saskia Esken hat ihren Wahlkreis in der Geburtsstadt des Dichters, in Calw. Esken begann ihre kurze Rede mit einer Zeile aus dem wohl berühmtesten Gedicht des Literaturnobelpreisträgers, "Stufen": "Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne." Ein Jahr später dominiert weniger der Zauber, sondern Abschied und Neubeginn die Politik. Das Loslassen hat eine völlig andere Bedeutung für die Ampel bekommen.

Der Anfangszauber: Mehr Fortschritt wagen

Der Neustart nach 16 Jahren unionsgeführter Bundesregierungen sollte mit der Überschrift "Mehr Fortschritt wagen" gelingen. So haben SPD, Grüne und FDP den Koalitionsvertrag überschrieben. Die Erinnerung an Willy Brandt ("Mehr Demokratie wagen") kommt wohl nicht von ungefähr.

Brandt hatte nach der Zeit von Adenauer, Erhard und Kiesinger übernommen. Der Muff sollte aus den Amtsstuben ausziehen. 50 Jahre später sollten endlich die Faxgeräte ausgetauscht werden. Schneller, digitaler und diverser sollten Unternehmen, Politik und Gesellschaft werden. FDP-Chef Christian Lindner sagt: "Die junge Generation hat uns beauftragt, diesen Status Quo der vergangenen Jahre zu überwinden."

Krieg in der Ukraine torpediert die Pläne

Der 24. Februar 2022 bremst all die Pläne der Ampelregierung zunächst jäh ab. Russland hat die Ukraine angegriffen. Der 144-seitige Koalitionsvertrag scheint Makulatur. Bundeskanzler Olaf Scholz muss umdenken und umsteuern: "Wir erleben eine Zeitenwende", sagt der Kanzler und verkündet höchstpersönlich ein 100-Milliarden-Euro-Programm für die Bundeswehr. Es gab Zeiten, da standen die Sozialdemokraten auf der Bremse, wenn es um die Ausstattung der Bundeswehr ging. Seit dem Frühjahr ist das anders.

Neubeginn mit Waffenlieferungen und Laufzeitverlängerung

SPD, Grüne und FDP diskutieren also über Waffenlieferungen und die Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken. Der Preis für die Unabhängigkeit von russischer Energie ist hoch. Er verlangt viel Pragmatismus. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sagt: "Wenn unsere Welt eine andere ist, dann muss auch unsere Politik eine andere sein."

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) muss nach Katar fahren, um mit Gas und Wasserstoff die deutsche Energieversorgung zu sichern. Frühere Wirtschaftsminister mussten mitunter nur den Wohlstand verwalten. Von Michael Glos (CSU) ist der Satz überliefert: "Ich habe zumindest den Aufschwung nicht gestört." Robert Habeck dagegen hat seit dem Krieg mehrere Bälle in der Luft - ein paar davon fallen auch runter.

Richtlinienkompetenz und erste Risse

Die Gasumlage funktioniert nicht so wie gedacht. Die FDP will die Atomkraftwerke viel länger laufen lassen, die Grünen bewegen sich nur um wenige Monate. Am Ende muss Bundeskanzler Olaf Scholz zum Machtinstrument Richtlinienkompetenz greifen. Drei Meiler bleiben bis mindestens April 2023 am Netz. Nach sechs Monaten ruckelt es ein wenig in der Ampelkoalition, erste Risse zeigen sich.

Lieblingsprojekte in der Warteschleife

Dabei gelingen auch Projekte, die sich die Ampel vorgenommen hatte. Der Mindestlohn wird nahezu geräuschlos auf zwölf Euro angehoben, das Bürgergeld dreht eine Runde durch den Vermittlungsausschuss, aber es kommt zum 1. Januar 2023. Beim Thema Einbürgerungsrecht bleibt es ruckelig, die FDP fühlt sich von SPD und Grünen übergangen.

Die gesellschaftspolitischen Themen, die die Ampel in den Mittelpunkt gestellt hatte, müssen länger warten. Die Kindergrundsicherung soll erst bis 2025 kommen. Das Abstammungsrecht für Kinder von gleichgeschlechtlichen Paaren hängt ebenso in der Warteschleife wie das Selbstbestimmungsgesetz, das das Transsexuellengesetz ablösen soll.

Schattenhaushalt und Schuldenberg

Vor allem der FDP-Finanzminister hat sich dieses Jahr wohl anders vorgestellt. Stattdessen musste Christian Lindner sogenannte Sondervermögen kreieren, weil sie nicht Schulden heißen sollten. Die Energiekrise wird zur Inflationskrise und kostet richtig viel Geld. Christian Lindner ist der Finanzminister, der mit einem Etat von fast 500 Milliarden Euro plus Schattenhaushalte ins nächste Jahr gehen wird.

Dennoch sieht der FDP-Chef am Ende des Jahres einen "Wendepunkt", an dem die Regierung aus dem "reaktivem Entscheiden wieder hin zur stärkeren Gestaltung" kommen könne. Gestaltung sei schließlich auch das Ziel der Ampel gewesen. Damals, vor einem Jahr, als dem Anfang noch ein Zauber innewohnte. Das Gedicht von Hermann Hesse gilt nicht umsonst als Inbegriff für die immer wieder kehrende Notwendigkeit im Leben, umzudenken und neu anzufangen.

Ein Jahr Ampel-Regierung: Union in der Sonntagsfrage auf 30 Prozent

Laut dem neuesten ARD-Deutschlandtrend bleibt das Ansehen der Bundesregierung ein Jahr nach Amtsantritt auf niedrigem Niveau: Aktuell sind drei von zehn Wahlberechtigten (30 Prozent) mit der Arbeit von SPD, Grünen und FDP zufrieden bzw. sehr zufrieden (+2 im Vgl. zu November), 68 Prozent sind weniger bzw. gar nicht zufrieden (-1). Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Kanzlerpartei SPD aktuell auf 18 Prozent (-1 im Vgl. zu November). CDU/CSU verbessern sich gegenüber dem Vormonat um zwei Punkte auf 30 Prozent und wären damit weiterhin stärkste Kraft.