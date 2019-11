Eilantrag abgewiesen: Miri darf sofort abgeschoben werden

Der in Bremen in Abschiebehaft sitzende libanesische Clanchef Ibrahim Miri darf sofort abgeschoben werden. Das entschied das Bremer Verwaltungsgericht in einem unanfechtbaren Beschluss und lehnte damit einen Eilantrag Miris ab. Die deutschen Behörden müssen demnach nicht abwarten, bis abschließend über Miris Beschwerde gegen die Ablehnung seines Asylbescheids entschieden ist.

Miri wurde in Deutschland von 1989 bis 2014 insgesamt 19 Mal rechtskräftig verurteilt - unter anderem wegen Raubes, schweren Diebstahls, Hehlerei, Unterschlagung und bandenmäßigen Drogenhandels. Im Juli wurde er in den Libanon abgeschoben.

Illegal wieder eingereist

Ausreisepflichtig war er bereits seit vielen Jahren. Ende Oktober tauchte er wieder in Bremen auf, stellte einen Asylantrag und wurde festgenommen. Miris Asylantrag wurde vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) als "offensichtlich unbegründet" abgelehnt. Wegen der Dringlichkeit war der Asylantrag nicht in Bremen, sondern in der BAMF-Zentrale in Nürnberg bearbeitet worden.

Asylantrag wurde zum Politikum

Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte mit einem Erlass auf die Rückkehr Miris reagiert. Die Bundespolizei verstärkte die Kontrollen an den deutschen Grenzübergängen. Menschen mit Einreisesperre für Deutschland würden "bei Aufgriff" an allen deutschen Binnengrenzen zurückgewiesen, teilte das Bundespolizeipräsidium mit. Dies gelte unabhängig davon, ob sie Asyl beantragen wollten. In drei Fällen habe es bereits eine Zurückweisung gegeben. Drei weitere Fälle seien in Bearbeitung, so Seehofer.

Zudem kündigte der Innenminister einen Gesetzgebungsvorschlag an. Personen mit Einreiseverbot sollten dadurch während ihres Verfahrens ohne weitere Voraussetzung in Haft genommen werden können, wenn sie nicht abgewiesen wurden.