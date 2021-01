Ehrenamtliche im Einsatz gegen Corona

Anna Pabst sitzt in ihrem Wohnzimmer neben einem prasselnden Kaminfeuer. Auf dem Couchtisch diverse Din-A-4-Blätter mit Notizen, das Handy und der Laptop. Anna Pabst ist im Home-Office. Trotzdem hat sich die Caritas-Referentin freiwillig für den bayerischen Pflegepool gemeldet. Zwischen Weihnachten und Neujahr steht ihr erster Einsatz an: Ein Pflegeheim im Landkreis Pfaffenhofen, muss einen massiven Personalengpass ausgleichen, weil große Teile der Belegschaft wegen Corona in Quarantäne sind.

Die gelernte Krankenschwester hat eigentlich Urlaub und ihre Familie ist nicht unbedingt von der Idee begeistert. Gerade die Kinder hätten zunächst Widerstand geleistet, als die Mama während ihrer Ferien täglich aus dem Haus gegangen ist, erinnert sich die zweifache Mutter, aber trotzdem habe sei keine Sekunde gezögert sagt Anna Pabst: "Wir leben in einer Krise und wenn ich jetzt helfen kann, dann ist es vollkommen klar, dass ich das tue." Durch ihren ehrenamtlichen Einsatz leistet die gelernte Krankenschwester einen wichtigen Beitrag zum Höhepunkt der Pandemie.

Auch ungelernte Hilfskräfte sind gefragt

Aber auch Freiwillige ohne Pflegefachkenntnisse werden für den Pflegepool gebraucht. Sabine Petz etwa ist eigentlich Sachbearbeiterin und momentan auf Kurzarbeit. Auch sie hat sich unter www.pflegepool-bayern.de eingetragen, will so helfen, das stark beanspruchte Pflege- und Klinikpersonal zu entlasten:

"Damit die vielleicht mal eine Stunde oder zwei Freizeit haben, wenn sich jemand anders um einfachere Tätigkeiten kümmert. Das war eigentlich mein Antrieb, weil ich ja in Kurzarbeit zu Hause bin, also Geld vom Staat bekomme und so vielleicht der Gemeinschaft etwas zurückgeben kann."

Aktuell haben sich rund 3.700 Menschen aus Bayern im Pflegepool registrieren lassen. Ein großer Erfolg für die Vermittlungsplattform, die erst im vergangenen Jahr gegründet wurde, der ohne das Engagement der Freiwilligen undenkbar wäre, wie der Geschäftsführer der Vereinigung der Pflegenden in Bayern, Michael Wittmann, bestätigt: "Man muss sich ja vorstellen, die begeben sich ein eine unbekannte Einrichtung mit Quarantäne, Schutzkleidung und viel Unsicherheit. Das ist eine außerordentliche Leistung, die diese Menschen bringen und der Dank kann da nicht groß genug sein.“

Freiwillige für Hilfseinsätze vom Arbeitgeber freigestellt

So lange der Katastrophenfall gilt, werden Freiwillige beim Pflegepool - ähnlich wie bei der Feuerwehr oder dem THW - vom Arbeitgeber für Hilfseinsätze freigestellt. Sie bekommen ihren normalen Lohn weiter bezahlt. Aber für Helferinnen wie Anna Pabst ist die Dankbarkeit ihrer Kollegen und Kolleginnen ohnehin der schönste Lohn. Die anderen Pflegeheim-Mitarbeiter hätten bestätigt, dass sie gerade als Frau vom Fach eine große Hilfe gewesen sei, berichtet die gelernte Krankenschwester: "Das hat im Grunde alle Erschöpfung, die körperlich da war, vollkommen wettgemacht," so die 46-jährige.

Derzeit haben rund die Hälfte aller Landkreise in Bayern Hilfsanfragen beim Pflegepool eingereicht. Engagierte Ehrenamtliche wie Anna Pabst und Sabine Petz werden also trotz sinkender Infektionszahlen auch weiterhin gebraucht.

