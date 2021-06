Ehemaliger USK-Chef: "Wir waren drei Tage lang im Feuer"

Zwischen Fußballfans und der Polizei gibt es oft unversöhnliche Fronten. In der vergangenen Zeit kam es auch am Rande von EM-Spielen immer wieder zu Ausschreitungen, bei denen das Bayerische Unterstützungskommando (USK) eingreifen musste. Polizeidirektor Dr. Bernd Bürger ist am Fortbildungsinstitut der Bayerischen Polizei in Ainring unter anderem für den Bereich "Einsatz" zuständig. Also zum Beispiel für polizeiliche Großeinsätze wie Demonstrationen oder Fußballspiele. Zuvor war der 44-Jährige fünf Jahre lang Leiter des USK in Dachau. Ein Interview von Katharina Pfadenhauer über extreme Einsätze, Deeskalationstaktik und Nachwuchsführung.

BR24: Terror, Demonstrationen, Fußballausschreitungen – ist das USK immer da, wo eigentlich keiner sein will, Herr Bürger?

Bürger: Die USKs sind deswegen gegründet worden, um an Brennpunkten unfriedlichen Geschehens zu sein. Sie kommen zum Einsatz, wenn man davon ausgehen muss, dass irgendetwas passiert. Zum Beispiel wenn Fangruppen anreisen, die in der Vergangenheit durch Straftaten aufgefallen sind. Weil sie vielleicht mal versucht haben, die Stadionkasse zu stürmen oder weil Fanmannschaften befeindet sind und die angereisten Fans mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die heimischen Fans losgehen werden – oder umgekehrt. Dann ist das USK mit dabei.

BR24: Sie waren fünf Jahre lang Kommandoführer beim USK Dachau, also Chef einer solchen Spezialeinheit. Was waren Ihre extremsten Einsätze?

Bürger: Ich habe viele intensive Einsätze miterlebt, aber der intensivste war wohl der G20-Gipfel in Hamburg. Da waren wir drei Tage lang im Feuer. Es wurden Fallen für uns aufgestellt, beispielsweise Stroh auf Kanalisationsdeckel gelegt, damit wir reinfallen. Von den Dächern flogen Pflastersteine, eigentlich flog uns ständig etwas um die Ohren. Es gab eine Situation, in der ein Kollege in Lebensgefahr war und ich musste entscheiden, ob wir zu ihm vorrücken oder nicht. Das hätte viele Verletzte bedeutet – auf beiden Seiten. Das war für mich die schwierigste Entscheidung überhaupt.

BR24: Wie haben Sie sich entschieden? Sind Sie in zu Ihrem Kollegen gegangen?

Bürger: Ich habe mich dagegen entschieden, vorzugehen. Die Informationen waren nicht präzise genug und die Lage zu unübersichtlich. Zum Glück kamen am Ende alle heil raus.

BR24: In Hamburg herrschte für mehrere Stunden ein rechtsfreier Raum. Kommt es zu solchen anarchischen Zuständen auch in Bayern?

Bürger: Nein, so etwas gibt es nicht. Aber wir erleben schon auch viel Gewalt und Abneigung gegen die Polizei. Was ich hier immer wieder erlebe, ist der unglaubliche Hass, der einem von einigen Fangruppen entgegengebracht wird. Wenn der Zug einfährt, dann ist noch alles still, die Türen öffnen sich, die meisten gehen noch ganz ruhig auf den Bahnsteig und dann beginnen mit einem unglaublichen Druck die Fan-Gesänge. Und die Fans kommen auf dich zu und schauen dich an und du siehst einfach diesen Hass in den Augen. Das sind schon Emotionen, die man nicht vergisst.

BR24: Aber auch dem USK eilt ein gewisser Ruf voraus: Martialisches Auftreten, antisemitische Chats, NS-Runen-Aufkleber, Gewalt- und Schlagstockexzesse – all diese Skandale gab es in der Vergangenheit beim USK. Wie kriegen Sie das in den Griff – jetzt und in Zukunft?

Bürger: Jedes Video, egal ob Polizeivideo oder YouTube-Video, wird von uns analysiert. Unsere Führungskräfte sind extrem sensibel, was Gewaltaffinität oder Extremismus angeht. Ich sehe im Kommando, wie die Beamtinnen und Beamten miteinander umgehen, wie sie miteinander reden, welche Sprache sie gebrauchen. Das sind Dinge, auf die ich immer geachtet habe: Redet jemand verächtlich von irgendwelchen Fans, gibt es einen negativ schwingenden Duktus oder ein negatives Menschenbild. Was wir unserem Nachwuchs vor allem beibringen, ist unser Selbstverständnis. Und das Selbstverständnis der Unterstützungskommandos in Bayern ist, dass wir eine Deeskalationseinheit sind. Wir sind dafür da, in eskalierenden Lagen, Ruhe reinzubringen.

BR24: Aber was sind die Anforderungen an einen USK-Beamten? Alleine mit Muskeln und Kampfbereitschaft konnte man Sie in Ihrer Zeit als Kommandoführer offenbar nicht beeindrucken?

Bürger: Man muss körperlich fit sein. Das testen wir bei einem Sporttest. Weil wir den höchsten körperlichen Belastungen ausgesetzt sind. Die Kolleginnen und Kollegen müssen mit Helm und Weste teilweise Kilometer lang rennen. Die Ausrüstung wiegt etwa 25 Kilogramm. Man muss aber auch eine gesunde gesellschaftliche Einstellung haben. Bei unseren Auswahlgesprächen werden sehr kritische Fragen gestellt. Zum Beispiel wie man eine politische Aussage von Demonstrationsteilnehmerinnen und -teilnehmern oder von Parteien bewertet. Wir wollen die Leute kennenlernen und herausfinden, was sie für Einstellungen haben.

BR24: Ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist, einen Menschen nur anhand eines Eignungstests charakterlich so durchdringen, dass man ihn auch einschätzen kann? Manch einer ist vielleicht einfach nur ein erfolgreicher Blender?

Bürger: Natürlich ist es schwierig, so ein Gespräch zu führen. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, unsere Leute ein halbes Jahr auszubilden. Da passiert nämlich Folgendes: Die Kolleginnen und Kollegen werden nicht nur fachlich, rechtlich und mental geschult, sondern diese sechs Monate sind extrem stressig. Sie haben Dienstunterricht, Training und Schießunterricht und dazwischen relativ wenig Pause. Diese Zeit ist sehr belastend und genau da merkt man schnell, was mit Menschen passiert und wie sie reagieren. Wie sie mit dem Team umgehen, ob sie nervenstark sind, aber auch wie aggressiv sie werden. Und da passiert es regelmäßig, dass wir den Kolleginnen und Kollegen sagen: Wir beenden dieses Verhältnis, weil sie für die Extremsituationen beim USK nicht geeignet sind.

BR24: Zum Beispiel bei Situationen wie in Hamburg? Sie sagten, Sie seien „drei Tage im Feuer“ gewesen - wie behält man da einen kühlen Kopf, worauf kommt es an?

Bürger: Grundsätzlich sind wir dafür ausgebildet, in Extremstlagen handlungsfähig zu sein. Das Wichtigste ist, dass man immer geistig agil bleibt. Das heißt, dass ich immer mitdenke und voraus denke: Wie verhindere ich, dass zwei verfeindete Lager aufeinandertreffen? Wie kann ich sicherstellen, dass ich möglichst schnell dort bin, wo etwas passieren könnte? Das Zweite ist, dass ich immer abwäge und bewerte, ob meine Maßnahmen noch richtig sind. Und auch bei Festnahmen muss ich taktisch klug vorgehen: Wenn ich einen Agitator habe, also einen Rädelsführer, der die Menschenmenge anstiftet, dann muss ich schauen, dass ich den aus dieser Menge rausbringe. Und Sie können sich vorstellen: Wenn Sie da reingehen, um jemanden festzunehmen, ist das taktisch extrem schwierig, weil die Gefahr groß ist, dass es zu Solidarisierungseffekten kommt.

BR24: Wie geht man denn richtig rein, damit es nicht zu Solidarisierungseffekten oder zur Eskalation kommt? Was ist Ihre Deeskalationsstrategie?

Bürger: Wir müssen kommunizieren und zwar immer, unbedingt und zwingend. Und zwar egal, ob die Angesprochenen mit uns reden wollen. Denn auch wenn kein Dialog zustande kommt, muss jeder wissen, was passiert. Wir müssen unser Handeln erklären. Wichtig ist dabei aber auch, mal die Perspektive zu wechseln, sich in die Fans reinzuversetzen. Die sitzen stundenlang im heißen Zug, trinken vielleicht was und wenn sie ankommen, sehen sie als Erstes die Polizei, die einen Korridor zu bereitstehenden Bussen bildet. Da muss ich ihnen freundlich erklären: Liebe Fußballfans, diese Busse stehen für euch bereit, um euch zum Stadion zu bringen. So vermeide ich Missverständnisse, erkläre was passiert und habe ein mögliches Problem weniger.