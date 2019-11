Egon Krenz: "Es hat keine Vereinigung auf Augenhöhe gegeben"

Zur Person:

Egon Krenz hat in der DDR eine Bilderbuchkarriere hingelegt - eine Karriere, die den gelernten Lehrer vom Kreissekretär der Freien Deutschen Jugend (FDJ) bis an die Spitze von Staat und Partei führte. Im Oktober 1989, kurz vor dem Mauerfall, wurde Egon Krenz nach Honeckers Entmachtung Staatsratsvorsitzender. Gleichzeitig stieg er zum Chef der SED-Einheitspartei auf. Er blieb gerade einmal sieben Wochen an der Spitze. Dann verweigerte ihm die Basis der Partei die Gefolgschaft.

In den Jahren danach musste sich Egon Krenz wegen der Todesschüsse an der innerdeutschen Grenze verantworten. Das Landgericht Berlin verurteilt den überzeugten Kommunisten 1997 wegen Totschlags in vier Fällen zu einer Freiheitsstrafe von sechseinhalb Jahren. Ein Urteil, das auch vor den höchsten deutschen und europäischen Richtern stand hielt.