Strompreis: Entlastung – aber keine Entwarnung

Egal ob beim Tanken, Heizen oder bei der Stromrechnung – die Verbraucherinnen und Verbraucher bekommen steigende Preise derzeit an allen Ecken und Enden zu spüren. Nun gibt es zumindest auf einem Gebiet Entlastung: Durch die deutlich sinkende EEG-Umlage erwarten Experten stabilere Strompreise.

Auch Altmaier will die EEG-Umlage abschaffen

Doch ob die Stromrechnung damit ab 2022 wieder entscheidend niedriger ausfällt, ist fraglich. Trotzdem: Von einer "guten und wichtigen Nachricht für die Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch für die Wirtschaft und den Mittelstand" spricht Peter Altmaier. Und verweist darauf, dass die Ankündigung der sinkenden EEG-Umlage in eine Zeit fällt, in der die Weltmarktpreise für Gas, Öl und Kohle steigen.

Doch aus Sicht des Bundeswirtschaftsministers reicht dieser Schritt nicht aus: "Wir müssen die EEG-Umlage so schnell wie möglich komplett abschaffen", bekräftigt der CDU-Politiker seine bereits zuvor geäußerte Forderung. Und mahnt die nächste Bundesregierung, die bis 2025 geplante Abschaffung auf Anfang 2023 vorzuziehen.

Abschaffung auch im Sondierungspapier festgehalten

Mit dieser Forderung rennt Altmaier bei den Sondierern für eine Ampelkoalition offene Türen ein: Als SPD, Grüne und Liberale mittags vor die Presse traten, um den Einstieg in Koalitionsverhandlungen zu verkünden, blieb zwar FDP-Chef Christian Lindner mit diesem Satz noch einigermaßen vage: "Entlastungsperspektiven im Bereich der Stromkosten werden aufgezeigt." Doch in dem Sondierungspapier heißt es dann deutlich konkreter: "Im Laufe der Legislaturperiode werden wir die Finanzierung der EEG-Umlage über den Strompreis so schnell wie möglich beenden." Eine Jahreszahl benennt das Papier indes noch nicht.

EEG-Umlage auf niedrigstem Wert seit langem

Die Betreiber der Übertragungsnetze bekommen eine Ausgleichszahlung dafür, dass sie Ökostrom aus Solar- und Windenergie einkaufen. Und zwar zu einem Garantiepreis. Da dieser Preis höher liegt als der übliche Marktpreis, werden sie dafür entschädigt. Das Geld dafür stammt unter anderen aus einer Umlage, der EEG-Umlage nämlich, die sich auch auf die Stromrechnung der Verbraucherinnen und Verbraucher auswirkt. Bei sechseinhalb Cent liegt diese Umlage derzeit, nun sinkt sie ab 2022 so stark wie schon lange nicht mehr. Auf knapp über 3,7 Cent.

Der Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch begrüßt die Entlastung, fordert aber gleichzeitig die Sondierer einer möglichen Ampel-Koalition zum Handeln auf: "Deutschland ist Europameister bei den Strompreisen. Bei Spritpreisen geht es immer weiter hoch. Und das belastet insbesondere die ländliche Bevölkerung." So Bartsch im ARD/ZDF-Morgenmagazin.

Scheuer will bei zwei Euro Spritpreis die Bremse anziehen

Was die Benzinpreise betrifft, so sieht auch der amtierende Verkehrsminister Andreas Scheuer Handlungsbedarf. Gehe der Preis auf zwei Euro zu, müsse die Politik sich darauf vorbereiten, eine Spritpreisbremse einzuziehen.

Strompreis wird wohl vorerst hoch bleiben

Als eine Art Strompreis-Steigerungsbremse dürfte die Senkung der EEG-Umlage ab dem kommenden Jahr gewiss wirken. Doch da für den Preis noch andere Einflüsse wie die Netzentgelte und die Beschaffung bestimmend sind, prophezeit Lundquist Neubauer vom Vergleichsportal Verivox im ARD-Interview: "Deswegen wird es unter dem Strich nicht günstiger für die Verbraucher, es bleibt bei hohen Strompreisen."

Strom-, Gas- und Benzin-Preise genau wie die Inflationsrate – alles hoch derzeit. Die mögliche Ampel-Koalition steht vor einer gewaltigen Herausforderung: Gerade sozial schwächere Verbraucherinnen und Verbraucher nicht in die Verzweiflung zu treiben – und gleichzeitig das Klima zu retten.